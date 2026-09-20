Il trucchetto da fare con il telecomando dell'auto che solo i meccanici conoscono

Il telecomando dell’auto nasconde funzioni che molti scoprono tardi, anche se possono tornare utili ogni giorno tra comfort, sicurezza e piccoli imprevisti pratici.

Alcuni comandi permettono infatti di gestire l’auto in modo più comodo senza dover salire subito a bordo o intervenire manualmente. Sono dettagli spesso sottovalutati, ma che in certe situazioni possono davvero fare la differenza.

Finestrini su e giù con il telecomando: il trucco che molti scoprono dal meccanico

Il trucco più raccontato dagli autoriparatori riguarda l’apertura e chiusura dei finestrini con il telecomando. Su molti modelli basta tenere premuto per qualche secondo il tasto di sblocco porte per abbassare i vetri. Con il tasto di chiusura, invece, i finestrini risalgono. Semplice, ma non vale per tutte le auto. Dipende dall’allestimento, dall’anno di produzione e dalle impostazioni della centralina.

Su diverse vetture del gruppo Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford e su vari modelli Stellantis, la funzione è di serie oppure si può attivare dal menu di bordo. “Molti clienti non lo sanno, poi lo provano nel parcheggio e restano sorpresi”, ha spiegato un elettrauto romano che lavora su chiavi e centraline. È una funzione utile soprattutto d’estate, quando l’auto è rimasta sotto il sole, magari alle 14 davanti al supermercato: si aprono i finestrini a distanza, entra un po’ d’aria e si evita di salire subito in un abitacolo rovente. Attenzione però a controllare sempre che i vetri siano risaliti del tutto: una pressione interrotta o un ostacolo nelle guide può fermare il movimento.

Bagagliaio, porte e auto da ritrovare: le scorciatoie che fanno comodo ogni giorno

Il telecomando dell’auto non serve soltanto ad aprire e chiudere le portiere. In molti casi permette di sbloccare solo il bagagliaio, tenendo premuto il tasto dedicato, senza aprire tutta la vettura. Una comodità quando si caricano borse, passeggini o la spesa in un parcheggio pieno. Su alcune auto, una doppia pressione sul tasto di chiusura attiva il blocco di sicurezza. Su altre, invece, disattiva i sensori volumetrici dell’allarme, per esempio quando si lascia un animale nell’abitacolo per pochi minuti, pratica comunque da evitare se fa caldo.

C’è poi la funzione di localizzazione dell’auto, spesso sottovalutata: premendo il pulsante di chiusura, le frecce lampeggiano e, in certi modelli, si sente anche un breve segnale acustico. Nei parcheggi multipiano o fuori dagli stadi, dove le file sembrano tutte uguali, può far risparmiare tempo e nervi. Alcune vetture più recenti spostano queste funzioni sull’app del costruttore, ma il principio non cambia: il comando remoto parla con la centralina e avvia operazioni già previste dal sistema.

Telecomando muto? Batteria scarica, chiave nascosta e cosa fare subito

Se il telecomando non risponde, il motivo più comune è la batteria scarica. Di solito si tratta di una pila a bottone CR2032 o simile, che si compra per pochi euro in ferramenta, al supermercato o nei negozi di elettronica. Prima di pensare a un guasto, conviene avvicinare la chiave alla maniglia o al pulsante di avviamento: molte auto leggono comunque il transponder anche con la batteria debole. Quasi tutti i telecomandi hanno anche una chiave d’emergenza nascosta, da estrarre premendo una piccola linguetta. Serve ad aprire manualmente la serratura, spesso coperta da un tappino sulla maniglia del guidatore.

Per avviare il motore, poi, basta appoggiare la chiave nel punto indicato dal manuale, vicino al piantone dello sterzo o al tunnel centrale. Se il problema resta, possono esserci interferenze radio, un telecomando danneggiato o una perdita di codifica. A quel punto è meglio rivolgersi a un’officina o a un centro specializzato in duplicazione chiavi auto, portando documento, libretto e seconda chiave, se disponibile. Prima di uscire, però, vale la pena fare una prova semplice: cambiare la pila e verificare i comandi da pochi metri. Spesso basta quello.