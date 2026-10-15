Il trucco degli automobilisti che coprono gli specchietti di notte con una busta

Non è una stranezza: è un trucco semplice contro gli uccelli territoriali, che in certi periodi attaccano il proprio riflesso scambiandolo per un rivale. Succede nei cortili di campagna, davanti alle case isolate, vicino ai boschi o sotto gli alberi dove i nidi sono più frequenti. Un sacchetto annodato in pochi secondi può evitare beccate, sporco e piccoli danni alla vernice. Ma va usato nel modo giusto.

Il fenomeno si vede soprattutto durante la stagione riproduttiva, quando alcune specie di uccelli diventano più aggressive nel difendere il territorio. Lo specchietto dell’auto riflette la loro immagine e l’animale può scambiarla per un intruso. A quel punto si avvicina, colpisce la superficie e spesso torna più volte nello stesso punto.

Accade con più frequenza tra marzo e giugno, vicino a siepi, alberi, parcheggi condominiali e strade poco trafficate. Secondo quanto raccontano molti automobilisti e addetti alla manutenzione, gli episodi aumentano quando le vetture restano ferme per ore nello stesso posto. “Ogni mattina trovavo piume e segni sul lato guida”, ha raccontato un residente di una zona collinare. Una scena comune per chi parcheggia sotto gli alberi. Il problema, alla lunga, non è solo il fastidio: sono i piccoli danni che si sommano giorno dopo giorno.

Sacchetti sugli specchietti: quando funzionano e quali danni evitano

I sacchetti sugli specchietti servono a una cosa precisa: togliere il riflesso che attira l’animale. Se lo specchio non rimanda più l’immagine del volatile, il presunto rivale sparisce e l’uccello, di solito, perde interesse. È un rimedio povero, ma immediato. Si infila il sacchetto, lo si stringe senza esagerare e si lascia l’auto in sosta. Il vantaggio principale è la protezione da graffi, beccate e residui sulla carrozzeria.

Uno specchietto coperto con un sacchetto di plastica: il trucco usato in sosta per ridurre gli attacchi degli uccelli in primavera.

Gli escrementi degli uccelli, in particolare, possono rovinare la vernice dell’auto se restano troppo a lungo, perché contengono sostanze acide capaci di lasciare aloni e parti opache. Per questo molti intervengono appena possibile con acqua e detergenti delicati, evitando spugne abrasive o sfregamenti a secco. Quanto al tipo di sacchetto, c’è chi usa quelli trasparenti e chi preferisce quelli opachi. I secondi, in genere, sono più adatti allo scopo: eliminano meglio il riflesso. Resta però un rimedio da parcheggio. Nulla di più.

Sicurezza, multe e micrograffi: le controindicazioni da non sottovalutare

Il punto più delicato è la sicurezza stradale. Guidare con gli specchietti coperti riduce la visibilità laterale e può creare rischi seri, oltre a possibili sanzioni legate all’efficienza dei dispositivi del veicolo. La regola è semplice: i sacchetti di plastica vanno tolti prima di partire, anche se lo spostamento è breve. Basta una retromarcia, un ciclista nell’angolo cieco, un’auto che arriva da dietro.

Ci sono poi problemi meno evidenti. Se restano per giorni, con vento, polvere o pioggia, i sacchetti possono sfregare sulle calotte e provocare micrograffi sulla plastica verniciata. Un nodo troppo stretto può lasciare segni, mentre un sacchetto fissato male rischia di staccarsi e finire in strada. “È un rimedio pratico, ma va usato con criterio”, spiegano spesso gli autoriparatori quando si parla di protezioni improvvisate.

Senza dimenticare l’aspetto ambientale: l’uso ripetuto di plastica monouso aumenta i rifiuti e può diventare un problema se il materiale viene disperso, soprattutto in zone verdi o vicino a corsi d’acqua.

Dalle cover in neoprene ai teli auto: le soluzioni più efficaci e sostenibili

Per chi parcheggia spesso all’aperto, le alternative più solide sono le cover per specchietti in tessuto tecnico o neoprene. Sono riutilizzabili, aderiscono meglio e sono pensate per non graffiare. Costano più di un sacchetto, ma durano nel tempo e si montano con elastici o cuciture sagomate. Alcune sono opache, altre impermeabili; in ogni caso riducono il riflesso e proteggono meglio dalle intemperie.

Un’altra soluzione è il telo auto, utile quando la vettura resta ferma a lungo sotto gli alberi o in cortili frequentati dagli uccelli. Va scelto della misura giusta e messo su carrozzeria pulita, perché anche un telo, se il vento lo muove su polvere e sabbia, può segnare la vernice.

Dove possibile, il parcheggio coperto resta la scelta più semplice: meno esposizione, meno sporco, meno pulizia. Esistono anche pellicole antiriflesso e piccole barriere visive da usare durante la sosta, purché non interferiscano con la guida. Il principio resta lo stesso: proteggere l’auto senza creare altri problemi. Sacchetti compresi, se proprio si usano, solo da fermi e per il tempo necessario.