Il trucco della lavatrice per un bucato pronto direttamente senza asciugatrice e a costo zero

L’idea è molto semplice: il tessuto asciutto assorbe una parte dell’umidità all’inizio del ciclo. Basta un asciugamano pulito e perfettamente asciutto, inserito nel cestello prima di avviare la macchina. Non c’è nulla da comprare né da aggiungere. Questo piccolo trucco per il bucato si basa comunque su un principio piuttosto chiaro. A condizione, naturalmente, di non aspettarsi miracoli.

Il principio si basa sulla capacità di assorbimento di un asciugamano di cotone inserito tra i vestiti ancora umidi dopo il lavaggio. Quando l’asciugatrice si avvia, magliette, pantaloni o lenzuola conservano spesso una certa quantità d’acqua nonostante la centrifuga. L’asciugamano aggiunto, invece, è asciutto. Può quindi assorbire una parte di questa umidità residua, soprattutto durante i primi minuti del programma.

Ashley Iredale, esperto di cura del bucato presso CHOICE, considera plausibile questa spiegazione, anche se l’associazione precisa di non aver effettuato un test comparativo specifico su questo trucco. «Inserire un asciugamano asciutto nel cestello permette di assorbire una parte dell’umidità presente nel resto della biancheria», ha spiegato, aggiungendo che ciò può aumentare la superficie di contatto tra i tessuti umidi e favorire l’asciugatura.

In altre parole, l’acqua non scompare: viene semplicemente redistribuita prima di essere eliminata dall’aria calda dell’apparecchio.

Il trucco per asciugare la biancheria velocemente

L’associazione CHOICE, nota in Australia per i suoi test sui prodotti di consumo, ha analizzato anche diversi trucchi molto diffusi legati all’asciugatrice. Tra questi ci sono le palline per asciugatrice, spesso presentate come un modo per abbreviare i cicli, e le palline da tennis, che alcuni inseriscono nel cestello per separare maggiormente i vestiti.

Secondo l’organizzazione, però, i risultati non hanno evidenziato una riduzione significativa del tempo necessario per asciugare un carico. Il messaggio è quindi prudente, ma chiaro. Per CHOICE, acquistare accessori specifici può costare più dei risparmi energetici ottenuti, soprattutto se l’effetto è minimo.

«Non aggiungete palline da tennis, palline per asciugatrice o altre attrezzature sportive all’interno dell’asciugatrice», riassume l’associazione nelle sue raccomandazioni.

Un asciugamano asciutto, invece, appartiene a una categoria diversa: è già presente in casa, non costa nulla e, se utilizzato correttamente, non dovrebbe danneggiare il cestello.

Cestello non troppo pieno, bucato ben distribuito, asciugamano davvero asciutto: le tre regole da rispettare

Affinché il trucco abbia qualche possibilità di funzionare, ci sono tre aspetti davvero importanti: un cestello non sovraccarico, una biancheria ben distribuita e un asciugamano perfettamente asciutto.

Può sembrare ovvio, ma spesso è proprio il dettaglio che viene trascurato durante una serata dedicata al bucato, quando la macchina è piena e si vuole finire tutto prima di andare a dormire.

Un’asciugatrice troppo carica, infatti, impedisce all’aria calda di circolare correttamente. Il risultato può essere un programma più lungo anziché più breve. Ashley Iredale insiste proprio su questo punto: «I vestiti devono essere ben movimentati e arieggiati per asciugarsi correttamente».

Se l’asciugamano comprime la biancheria o crea più pieghe, l’effetto desiderato potrebbe addirittura essere opposto. È quindi preferibile utilizzare questo metodo con un carico medio: alcuni capi d’abbigliamento, biancheria domestica leggera o un carico che lasci ancora abbastanza spazio libero nel cestello. Anche un grande asciugamano da bagno può andare bene, ma non deve impedire ai tessuti di muoversi liberamente.

Tessuti, centrifuga, capacità dell’apparecchio: perché il trucco ha i suoi limiti

L’asciugamano asciutto nell’asciugatrice non permette di dimezzare con certezza il tempo di asciugatura. Il suo effetto dipende da diversi fattori: l’efficacia della centrifuga della lavatrice, la quantità di biancheria, la capacità dell’apparecchio e il tipo di tessuti.

Un paio di jeans pesanti, delle lenzuola arrotolate su se stesse o diversi asciugamani bagnati non si asciugheranno come magliette leggere o biancheria intima. In alcuni casi il risparmio di tempo sarà modesto; in altri, quasi impercettibile.

Restano quindi fondamentali le buone abitudini: una centrifuga efficace prima di passare all’asciugatrice, un carico ragionevole e un filtro pulito spesso contribuiscono ad accelerare il ciclo più di un semplice trucco utilizzato da solo.

L’asciugamano asciutto può essere utile, soprattutto quando la biancheria è ancora molto umida all’inizio, ma non sostituisce né la manutenzione dell’apparecchio né il suo corretto utilizzo.

Gratuito, semplice e senza bisogno di accessori aggiuntivi: il trucco si può provare. Con una regola di buon senso, sempre la stessa quando si fa il bucato: lasciare circolare l’aria.