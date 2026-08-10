Il trucco geniale che nasconde il pulsante di avviamento della tua auto: sono in pochi a saperlo

Funzioni utili, spesso ignorate, che conviene conoscere prima di ritrovarsi fermi in un parcheggio con la chiave elettronica scarica.

Il pulsante Start/Stop avvia il motore solo quando l’auto riconosce la chiave elettronica dentro l’abitacolo, di solito attraverso un segnale radio a corto raggio. Sulle vetture con cambio automatico, nella maggior parte dei casi, bisogna tenere premuto il freno e poi premere il tasto. Su quelle con cambio manuale, invece, viene spesso richiesto di schiacciare la frizione. Solo a quel punto la centralina dà il via libera.

Il meccanismo sembra immediato, ma l’auto fa diversi controlli prima di partire. Verifica che la chiave sia vicina, che il cambio sia nella posizione giusta e che i principali sistemi elettrici siano pronti. Se manca una di queste condizioni, il motore resta spento. Sul quadro può apparire un messaggio come “chiave non rilevata” oppure “premere freno e Start”. Non significa per forza che ci sia un guasto: spesso è solo un blocco di sicurezza.

I manuali d’uso dei principali costruttori sono chiari: il tasto non va premuto più volte di fila, quasi fosse un interruttore impazzito. Meglio una pressione netta, con il piede sul pedale richiesto, e poi qualche istante di attesa. In officina lo direbbero in modo più pratico: se si insiste senza seguire la sequenza, l’auto non “capisce” di più. Semplicemente, non parte.

Radio, quadro e clima senza motore: la funzione accessori dello Start/Stop

Una funzione meno conosciuta del pulsante Start/Stop permette di accendere solo gli accessori: radio, display, quadro strumenti e, su alcuni modelli, ventilazione o climatizzazione, senza avviare il motore. Di solito basta premere il tasto senza tenere premuto il freno o la frizione. L’auto entra così in una modalità molto simile al vecchio “quadro acceso”.

Primo piano del pulsante Start/Stop in auto, utile per capire avvio, modalità accessori e spegnimento in sicurezza.

Può tornare utile quando si aspetta qualcuno, si vuole impostare il navigatore o abbassare un finestrino prima di partire. Ma c’è un limite da non sottovalutare: tutto funziona grazie alla batteria dell’auto. Se la vettura resta a lungo in questa modalità, soprattutto con luci interne, infotainment e ventilazione accesi, la carica può scendere. Non succede di norma in pochi minuti, ma il rischio esiste.

Su alcune auto ci sono più livelli. Una prima pressione attiva solo alcune utenze, una seconda accende tutto il quadro, una terza spegne ogni cosa. La sequenza cambia da marca a marca. Per questo il riferimento resta sempre il manuale del veicolo. È una di quelle pagine che molti saltano, salvo poi cercarla di corsa sul telefono al primo problema.

Chiave elettronica scarica o non rilevata: le mosse d’emergenza da conoscere

Quando la chiave elettronica ha la batteria scarica, o il segnale non viene letto dall’auto, non è detto che si resti bloccati. Molti modelli prevedono una procedura d’emergenza. Di solito il telecomando contiene una piccola chiave meccanica estraibile, utile per aprire la portiera attraverso una serratura nascosta sotto una copertura della maniglia. Non si vede quasi mai, anche per ragioni estetiche, ma c’è.

Una volta entrati, resta il problema dell’avviamento. In molti casi bisogna avvicinare la chiave a un punto preciso dell’abitacolo: vicino al pulsante Start/Stop, nel portabicchieri, sul piantone dello sterzo o in un vano indicato dal costruttore. Lì si trova un lettore di emergenza, capace di riconoscere il transponder anche con la pila del telecomando scarica. A quel punto si preme il freno, poi il tasto. E il motore si avvia.

Se sul quadro continua a comparire “chiave non rilevata”, meglio partire dalle cose più semplici: batteria del telecomando, possibili interferenze, seconda chiave, posizione del cambio. Secondo le reti di assistenza, non è raro che tutto dipenda da una pila a bottone da pochi euro. “Capita più spesso di quanto si pensi”, raccontano nelle officine. E quasi sempre nel momento meno comodo: al supermercato, in aeroporto, sotto casa, magari con la fretta addosso.

Spegnere l’auto in sicurezza: pressioni lunghe, cambio automatico e distrazioni da evitare

Lo spegnimento del motore con il pulsante Start/Stop sembra un gesto banale, ma anche qui ci sono regole da rispettare. A veicolo fermo, con il cambio automatico in posizione P e il piede sul freno, una pressione del tasto spegne normalmente il motore. Su alcune auto, se il cambio non è in parcheggio, il sistema avvisa il guidatore o non spegne del tutto i servizi.

Il passaggio più delicato riguarda l’auto in movimento. Premere il pulsante mentre si viaggia può provocare reazioni diverse a seconda del modello: molte vetture ignorano una pressione breve, altre richiedono una pressione prolungata o più pressioni ravvicinate per fermare il motore in emergenza. È una funzione pensata per casi estremi, non per l’uso di tutti i giorni. Va usata solo quando serve davvero, per esempio davanti a un’accelerazione anomala o a un guasto grave.

C’è poi il tema, molto concreto, della distrazione. Con i cambi automatici, lasciare l’auto in D o in N pensando di averla spenta completamente può creare situazioni pericolose, soprattutto in pendenza. Prima di scendere conviene controllare sempre posizione del cambio, freno di stazionamento e quadro spento. Sono pochi secondi. Ma su strada, in garage o in un parcheggio, possono fare la differenza.