Il trucco per non mostrare i contatti frequenti su WhatsApp

Quando condividi una foto su WhatsApp, alcuni nomi possono continuare ad apparire tra i primi suggerimenti anche quando preferiresti non vederli più in quella schermata.

È un dettaglio che riguarda la lista dei contatti frequenti, visibile durante l’invio di immagini, video e documenti. L’app non offre un comando dedicato per gestire direttamente quei nomi, ma esiste una procedura che può influenzare i suggerimenti. Prima di intervenire conviene sapere che cosa succede alla cronologia delle chat e quali effetti aspettarsi.

Perché alcuni contatti finiscono tra i frequenti quando condividi foto e video

La sezione dei contatti frequenti di WhatsApp si vede soprattutto quando si apre il menu di condivisione per inviare una foto appena scattata, un video ricevuto o un file salvato sul telefono. In quella schermata l’app porta in alto le chat usate di più, seguendo l’attività recente e la quantità di scambi.

Ecco perché, dopo giorni di messaggi, immagini o vocali, un nome può restare ben visibile anche se quella conversazione ormai è ferma. È un dettaglio piccolo, ma non sempre gradito. Chi usa spesso il pannello “Condividi” può ritrovarsi davanti contatti che preferirebbe non vedere più, per privacy, per ordine personale o semplicemente perché non sono più così importanti nella vita di tutti i giorni.

Come svuotare la chat e far sparire un contatto dalla lista rapida

Per togliere un nome dai contatti frequenti bisogna agire sulla chat legata a quella persona. Il percorso è piuttosto diretto: si apre WhatsApp, si entra nella conversazione del contatto da rimuovere dalla lista rapida e, su Android, si toccano i tre puntini verticali in alto a destra. A quel punto si sceglie “Altro” e poi “Svuota chat”.

Su iPhone i nomi dei menu possono cambiare un po’, ma il senso è lo stesso: entrare nelle opzioni della conversazione e cancellarne il contenuto. Dopo averlo fatto, se serve, si può anche eliminare la chat dall’elenco principale.

A quel punto, provando a condividere una foto o un documento tramite WhatsApp, quel contatto dovrebbe non comparire più tra i primi suggerimenti. Come ricordano spesso guide di assistenza e forum tecnici, di solito basta svuotare la cronologia, anche se il risultato può dipendere da come si usa l’app dopo.

Cosa cambia davvero: il contatto resta in rubrica e può essere ricontattato

Svuotare o eliminare la conversazione non vuol dire cancellare il contatto da WhatsApp e nemmeno rimuoverlo dalla rubrica del telefono. Se il numero è ancora salvato tra i contatti dello smartphone, quella persona resta raggiungibile. Basta aprire l’app, premere su “Nuova chat”, cercare il nome e inviare un messaggio.

In sostanza cambia la visibilità nella lista rapida, non il collegamento con quel numero. E se la conversazione riparte, i nuovi messaggi possono far tornare quel contatto tra quelli frequenti. Per questo il trucco va visto come una pulizia della cronologia e dei suggerimenti, non come un blocco.

Chi vuole impedire a una persona di scrivere deve usare altre funzioni, come bloccare il contatto dalle impostazioni della chat. Per chi cerca solo più ordine, invece, svuotare la conversazione resta la strada più semplice.