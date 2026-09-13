Il trucco per risparmiare sulla bolletta: ti basta una semplice torcia

Una semplice torcia può rivelare informazioni nascoste nel contatore elettrico e aiutare a capire quali apparecchi stanno incidendo davvero sui consumi di casa ogni giorno.

Non servono applicazioni particolari né interventi sull’impianto: in alcuni casi basta sapere dove puntare la luce e come leggere ciò che compare sul display. La funzione non è disponibile su tutti i contatori, ma quando presente può diventare un modo gratuito per osservare meglio i consumi domestici.

Il menu ottico del contatore: quali modelli digitali lo supportano e come si attiva con la luce

Il sistema funziona solo su alcuni contatori digitali dotati di un piccolo fotodiodo, spesso segnalato sul frontale da un simbolo che ricorda una torcia o un punto luminoso. Basta puntare per pochi secondi la luce della torcia su quel sensore e il display può mostrare schermate in più rispetto alla normale lettura dei chilowattora.

Di solito appare prima una schermata di prova, con tutte le cifre accese. Con un altro impulso luminoso si passa al menu successivo. Non è una manovra rischiosa, ma una funzione prevista dal contatore.

Attenzione, però: sui vecchi contatori analogici, quelli con il disco che gira, non serve a nulla. E anche tra i modelli digitali non tutti si comportano allo stesso modo. Se non si è sicuri, meglio controllare il manuale del misuratore o chiedere al distributore locale, cioè chi gestisce fisicamente il contatore. Non va confuso con il fornitore a cui si paga la bolletta.

PIN del gestore e dati disponibili: potenza istantanea, picchi di carico e storico dei consumi

Per vedere i dati più completi, molti contatori chiedono un codice PIN personale. Si può richiedere gratis al gestore del misuratore o al distributore di zona, di solito tramite telefono, area clienti o modulo online. “Il codice viene fornito all’intestatario della fornitura o a chi ne ha titolo”, indicano in genere i gestori nelle istruzioni.

Una volta inserito il PIN, usando il pulsante del contatore o gli impulsi luminosi sulla porta ottica, il display può mostrare la potenza istantanea in watt, spesso indicata con la lettera “P”, insieme allo storico dei consumi. Alcuni modelli permettono di consultare i dati delle ultime 24 ore, della settimana, del mese o dell’anno.

Chi ha un impianto fotovoltaico o un piccolo balkonkraftwerk, dove previsto, può anche vedere se la casa sta prendendo energia dalla rete o la sta immettendo: “+A” indica il prelievo, “-A” l’immissione. Pochi segni sul display, ma possono dire molto.

La prova in casa: spegnere, riaccendere e misurare gli elettrodomestici che fanno salire la bolletta

Il metodo più semplice è quasi da fai da te. Si spengono più dispositivi possibile, si legge la potenza istantanea sul contatore e poi si riaccendono uno alla volta forno, asciugatrice, scaldabagno, condizionatore, vecchio frigorifero o computer fisso.

Se il numero sul display sale di colpo, quell’apparecchio sta assorbendo molta energia elettrica in quel momento. Non è una diagnosi definitiva: i consumi dipendono anche da quanto a lungo si usa un elettrodomestico e dai suoi cicli di lavoro. Però è un’indicazione concreta.

Una famiglia può scoprire, per esempio, che una vecchia asciugatrice consuma più del previsto, oppure che lo standby di tanti dispositivi, preso singolarmente quasi invisibile, alla fine si nota nel totale. Per misure più precise si possono usare misuratori da presa o prese smart con rilevazione dei consumi. Ma il controllo dal contatore resta un primo passo gratuito. Regola fondamentale: niente PIN provati a caso e nessuna manomissione. La strada corretta passa sempre dal gestore del contatore.