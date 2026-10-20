Il trucco ufficiale di WhatsApp per scoprire cosa dice un messaggio vocale senza ascoltarlo

WhatsApp permette di leggere i messaggi vocali senza ascoltarli, grazie a una funzione integrata che trasforma gli audio in testo direttamente sul proprio smartphone.

Basta attivare la trascrizione automatica dalle impostazioni dell’app per consultare un vocale nei momenti in cui non si può premere play. La funzione può aiutare anche con i messaggi già ricevuti, senza ricorrere a strumenti esterni. Resta però importante conoscere i limiti della trascrizione e il modo in cui WhatsApp gestisce la privacy.

Come attivare la trascrizione degli audio su WhatsApp

Per usare la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp bisogna aprire Impostazioni, entrare in Chat e cercare la voce Trascrizioni dei messaggi vocali. Da lì si sceglie la lingua in cui l’audio dovrà essere trasformato in testo: un passaggio necessario per far riconoscere correttamente le parole registrate.

Una volta attivata la funzione, sotto il player del vocale compare l’avviso che permette di avviare la trascrizione. Al primo utilizzo, WhatsApp scarica un piccolo pacchetto di dati. Poi diventa tutto più veloce: il testo appare sotto la nota vocale, senza dover rifare ogni volta la procedura.

Per chi riceve molti audio, soprattutto nei gruppi di lavoro o nelle chat familiari, può essere una scorciatoia comoda. “Così almeno capisco subito se è urgente”, ha raccontato un utente in una discussione tecnica circolata sui forum dedicati all’app.

Si possono leggere anche i vocali già ricevuti

La funzione non vale solo per i nuovi audio WhatsApp arrivati dopo l’attivazione. Si possono trascrivere anche i messaggi vocali già presenti nelle chat, compresi quelli ricevuti giorni o settimane prima.

Il passaggio è semplice: si tiene premuto sul vocale, si apre il menu con i tre puntini in alto a destra e si sceglie Trascrivi. A quel punto WhatsApp mostra il testo sotto il messaggio originale, proprio come accade con gli audio più recenti. È utile quando bisogna recuperare un’informazione rimasta dentro un vocale lungo: un indirizzo, un orario, una spiegazione mandata di fretta.

La precisione, però, può cambiare. Contano la qualità dell’audio, il rumore di fondo e la chiarezza di chi parla. Se la voce è bassa o chi registra è in strada, qualche parola può non essere perfetta. Il senso generale, nella maggior parte dei casi, resta comunque comprensibile.

Privacy e cifratura: l’audio non lascia il telefono

Sul fronte della privacy, WhatsApp chiarisce che la trascrizione viene fatta direttamente sul dispositivo dell’utente, non su server esterni. In pratica, il contenuto del messaggio vocale non lascia il telefono per essere analizzato altrove. Resta quindi protetto dalla cifratura end-to-end, una delle caratteristiche principali dell’app.

Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, né WhatsApp né soggetti terzi possono leggere il testo generato o ascoltare l’audio originale tramite questa procedura. La trascrizione resta legata alla conversazione in cui è stato ricevuto il vocale.

E se si decide di non usare più lo strumento, si torna nello stesso punto: Impostazioni, poi Chat, quindi la voce sulle trascrizioni da disattivare. Pochi tocchi, e la funzione smette di comparire nei nuovi audio ricevuti.