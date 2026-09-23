Il trucco veloce per pulire veramente la tua friggitrice ad aria

Quando la friggitrice ad aria viene usata spesso, grasso e residui possono accumularsi rapidamente e trasformare una semplice pulizia in un lavoro più complicato.

Esiste però un metodo veloce che promette di ammorbidire lo sporco più ostinato con ingredienti comuni già presenti in cucina. Prima di provarlo, resta fondamentale verificare sempre le indicazioni previste dal produttore del proprio modello.

Perché grasso e residui rovinano odori, fumo e sapore dei cibi

Il problema non è soltanto la pulizia “a vista”. Nella friggitrice ad aria, piccoli resti di patate, panature, salse o carne possono infilarsi negli angoli del cestello e sulle pareti interne. Con il calore si seccano, si attaccano e diventano sempre più difficili da togliere. Uso dopo uso, quella patina si trasforma in grasso incrostato.

Da lì arrivano i guai più comuni: cattivo odore appena si accende l’apparecchio, fumo durante la cottura e sapori alterati. “Se i residui si scaldano di nuovo, finiscono per contaminare anche quello che prepariamo dopo”, ha spiegato Nieto nei suoi contenuti dedicati alla casa. Capita soprattutto con cibi molto conditi o con prodotti surgelati già unti. Pulire il cestello dopo ogni uso aiuta, ma non sempre basta. Ogni tanto serve una pulizia più profonda, specie se la friggitrice lavora più volte alla settimana.

Acqua, detersivo e aceto bianco: il trucco con tempi e temperatura

Il metodo suggerito da Pía Nieto è diretto: versare nel cestello della friggitrice ad aria un po’ d’acqua, un getto abbondante di detersivo per piatti e una dose moderata di aceto bianco per pulizie. Poi si avvia l’apparecchio a 190 gradi per 15 minuti. Il calore serve ad ammorbidire lo sporco, non a fare tutto il lavoro al posto nostro.

Finito il ciclo, si svuota il cestello, si stacca la spina e si aspetta che l’apparecchio si raffreddi. Solo allora si può procedere senza rischi. A quel punto si prepara di nuovo una miscela di acqua, detersivo e aceto, facendo un po’ di schiuma, e si passa l’interno con carta da cucina assorbente, senza strofinare con troppa forza.

Se la carta continua a diventare scura, vuol dire che il grasso incrostato è ancora lì. Meglio insistere con calma. Negli angoli, sui bordi e nelle scanalature può tornare utile uno spazzolino piccolo. Se lo sporco è secco, una microfibra umida lasciata appoggiata per circa 10 minuti può aiutare a scioglierlo senza grattare troppo.

Cestello, rivestimenti e resistenze: le cautele da non saltare

La prima regola è semplice: prima di usare liquidi nella friggitrice ad aria, bisogna leggere le istruzioni del produttore. Alcuni modelli non sono pensati per questo trattamento, altri hanno rivestimenti antiaderenti più delicati. Anche le pagliette metalliche, come la lana d’acciaio, vanno usate con molta cautela: possono togliere lo sporco più ostinato, ma rischiano di graffiare il cestello se il materiale non è adatto.

Massima attenzione anche alla zona delle resistenze, che non va bagnata né sfregata in modo aggressivo. Per la parte inferiore dell’apparecchio, spesso trascurata, si può inclinare con prudenza la friggitrice e passare un panno appena umido con acqua saponata, evitando ristagni.

All’esterno, su scocca, manico e pannello di controllo, basta un panno morbido con poca acqua e aceto bianco, oppure un detergente adatto alle superfici. Alla fine, tutte le parti lavabili devono essere ben asciutte prima di rimontarle. Il consiglio più utile resta quello di tutti i giorni: togliere briciole e residui dal cestello con carta da cucina subito dopo l’uso, quando lo sporco non ha ancora fatto presa.