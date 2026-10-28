Il tunnel sottomarino più lungo d'Italia che collegherà anche le isole: il progetto

Un collegamento sotto il mare potrebbe cambiare per sempre gli spostamenti verso una delle isole italiane più frequentate, ma l’idea divide già residenti e politica.

Nel 2026 torna al centro del dibattito un progetto che riguarda l’Isola d’Elba e i suoi collegamenti con la terraferma. La proposta prevede un’infrastruttura di grandi dimensioni, ancora lontana dai cantieri, che potrebbe ridurre la dipendenza dai traghetti. Tra costi, tempi di realizzazione e impatto ambientale, le questioni da affrontare sono numerose.

Il tracciato da 17 chilometri tra Piombino e Cavo: l’idea torna nel dibattito politico

Il progetto immagina un collegamento stradale sottomarino di circa 17 chilometri tra Piombino, sulla costa livornese, e Cavo, frazione di Rio e punto dell’Elba più vicino al continente. A lavorare alla prima ipotesi è stato Riccardo Cacelli, elbano trasferito a Londra, che con la sua società ha preparato una valutazione economica preliminare.

Non siamo davanti a un progetto pronto per i cantieri, ma a una proposta che ha riaperto una domanda antica: quanto pesa davvero vivere su un’isola quando si parla di sanità, scuola, lavoro e servizi di tutti i giorni?

A riportare il tema al centro della politica locale è stato Simone De Rosas, segretario della Federazione Pd Val di Cornia-Isola d’Elba. Dopo un primo giudizio prudente, De Rosas ha definito l’opera “in fin dei conti sostenibile e realizzabile”, pur ammettendo che restano da sciogliere nodi tecnici e ambientali. Il punto, però, è chiaro e divide: rendere l’Elba un’isola collegata in modo stabile alla terraferma o puntare sul miglioramento dei collegamenti marittimi. In mezzo ci sono i residenti. E chi prende il traghetto all’alba sa bene di cosa si parla.

Costi a confronto: dai 700 milioni del modello norvegese ai 6 miliardi stimati sui cantieri italiani

Il nodo più delicato è quello dei costi del tunnel sottomarino. Le cifre che circolano sono lontanissime tra loro. De Rosas ha citato come paragone il tunnel norvegese di Ryfylke, lungo 14,4 chilometri e considerato il più lungo tunnel stradale sottomarino al mondo: secondo i dati richiamati nel confronto locale, è costato circa 700 milioni di euro. Da qui nasce l’ipotesi di una spesa tra 600 e 700 milioni per collegare Piombino all’Elba, usando anche risorse oggi destinate alla continuità territoriale nell’arco di 25 o 30 anni.

Di tutt’altro avviso Maria Campese, di Sinistra Italiana, che prende come riferimento il tunnel subportuale di Genova, firmato da Renzo Piano: circa 3,4 chilometri per un costo vicino al miliardo di euro. Con lo stesso rapporto, il tracciato elbano arriverebbe a circa 6 miliardi di euro. Numeri enormemente diversi, certo, ma legati a opere non sovrapponibili: cambia il terreno, cambia la funzione, cambiano i cantieri. Per chi è contrario, il punto è proprio questo: non basta dire “tunnel”. Bisogna capire dove scavare, come arrivarci, quali permessi servono e quali ricadute avrebbe sull’ambiente.

Dieci anni di lavori, traffico estivo e alternative: perché l’Elba resta spaccata tra tunnel e traghetti

Per i sostenitori, il tunnel Piombino-Cavo richiederebbe almeno dieci anni di lavori. Il paragone è ancora una volta con la Norvegia, dove il cantiere è durato sette anni, ma il percorso politico e progettuale era partito molto prima.

I vantaggi indicati sono noti: meno isolamento, servizi sanitari e scolastici più continui, costi forse più bassi per merci e carburanti, turismo meno concentrato solo in estate. Resta però una domanda molto concreta: se ad agosto migliaia di auto arrivassero sull’isola senza il filtro dei traghetti, il rischio sarebbe spostare l’ingorgo dai porti alle strade elbane.

Le associazioni ambientaliste, a partire da Legambiente Arcipelago Toscano, sono contrarie e ricordano che gli imbocchi potrebbero toccare aree vicine al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano o a siti della rete Natura 2000. La loro strada è un’altra: traghetti moderni, meno inquinanti, più puntuali, collegati meglio con treni e autobus, e un controllo pubblico più forte sul servizio. Il confronto resta aperto. Anche perché l’Elba conosce bene la fragilità dei suoi collegamenti: basta una giornata di mare mosso, o una strada chiusa a Rio Marina, per far sentire l’isola molto più lontana. Anche se, sulla carta, è a pochi chilometri.