Il tuo forno contiene dei numeri al suo interno, sono fondamentali ma pochi lo sanno

Servono, molto più semplicemente, a capire dove infilare griglie e teglie. E saperlo usare, come ha spiegato la chimica e divulgatrice Janice Lawandi, può aiutare a cuocere meglio pane, dolci, pizza e gratin. Sembra un dettaglio da poco, di quelli che si ignorano mentre si mette la teglia “un po’ dove capita”. Invece può cambiare la doratura di una crostata, la base di una pizza o la superficie di una lasagna.

Quei numeri dentro il forno, visibili di solito sui lati appena si apre lo sportello, non hanno nulla a che vedere con la potenza o con i gradi impostati sulla manopola o sul display. Indicano i ripiani del forno, cioè le diverse altezze in cui si possono inserire griglia, leccarda o teglia. Nella maggior parte dei modelli i livelli sono cinque o sei, numerati dal basso verso l’alto.

Janice Lawandi, dottoressa in Chimica e autrice specializzata in pasticceria per The Bake School, lo ha spiegato in modo chiaro: la posizione della griglia “serve per cucinare meglio”, perché decide da dove arriva il calore e con quanta forza colpisce il cibo. Non è una nota tecnica da manuale dimenticato in un cassetto. È una regolazione pratica, da usare ogni volta.

Perché l’altezza della griglia cambia doratura, base e cottura uniforme

La posizione della teglia nel forno incide sul risultato perché ogni preparazione riceve calore in modo diverso, a seconda della distanza dalle resistenze, dalla ventola e dalle pareti calde. Un dolce messo troppo in alto può scurirsi subito in superficie e restare umido al centro. Una pizza lasciata troppo al centro, invece, può non ottenere quella base croccante che molti cercano.

I numeri sulle pareti interne del forno indicano i livelli dei ripiani e aiutano a scegliere l’altezza giusta per cuocere meglio.

Nei forni statici la differenza si nota ancora di più, perché il calore tende a concentrarsi sopra e sotto; nei ventilati l’aria in movimento riduce lo stacco, ma non lo annulla. Lawandi, parlando soprattutto di prodotti da forno, invita infatti a non considerare i livelli tutti uguali: “La griglia non si mette a caso”, in sostanza. Da lì passa l’equilibrio tra doratura, cottura interna e asciugatura. Una torta alta ha bisogno di tempo e stabilità. Un gratin, al contrario, cerca calore diretto sulla superficie. Due risultati diversi, due posizioni diverse.

Ripiano alto, centrale o basso: come usarli per gratin, dolci, pane e pizza

Il ripiano alto del forno, vicino alla resistenza superiore, è quello da scegliere quando si vuole gratinare, tostare o dorare in fretta: lasagne, verdure con pangrattato, formaggi da fondere e piatti già cotti che devono solo prendere colore. Il livello centrale resta il più comodo e versatile: va bene per molti dolci da forno, biscotti, arrosti non troppo grandi e preparazioni che richiedono una cottura regolare, senza troppo calore né dall’alto né dal basso.

Il ripiano basso, invece, è utile quando bisogna dare più spinta alla base: pizza, pane, focacce, crostate e torte salate possono trarne vantaggio, soprattutto all’inizio della cottura. In alcuni casi si può anche spostare la teglia negli ultimi minuti: prima in basso per rafforzare il fondo, poi più in alto per rifinire la superficie. Non serve sempre. Ma se una pizza resta pallida sotto e scura sopra, spesso il problema è proprio lì, non nella ricetta.

Le indicazioni dei produttori e gli errori più comuni nella scelta della posizione

Anche i produttori richiamano l’importanza dei livelli del forno. Samsung, nelle sue guide d’uso, segnala che sistemare bene griglie e teglie influisce sul risultato della cottura. LG, nei manuali di alcuni modelli, indica livelli numerati dal basso verso l’alto, con il livello 1 nella parte inferiore e il 5 in quella superiore.

Whirlpool ricorda lo stesso principio: distanza dalle resistenze, direzione del calore e circolazione dell’aria calda cambiano il comportamento degli alimenti. L’errore più comune è usare sempre il ripiano centrale per tutto, dalla pizza surgelata al plumcake. Oppure scambiare i numeri interni per una scala di temperatura. Altro sbaglio frequente: riempire troppo il forno, bloccando il passaggio dell’aria, soprattutto nei modelli ventilati.

Meglio leggere almeno una volta il manuale del proprio apparecchio — sì, proprio quello — e osservare come reagiscono le preparazioni di sempre. Se il fondo resta chiaro, si scende di un livello. Se la superficie brucia troppo presto, si abbassa la teglia o si riduce il calore superiore. Piccole correzioni, certo. Ma in cucina fanno la differenza.