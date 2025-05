Il tuo nuovo laptop tuttofare è il MacBook Air con M4: prezzo WOW per poche ore

Il MacBook Air con chip Apple M4 è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato, rappresentando un’interessante occasione per chi cerca un laptop di alta qualità con prestazioni elevate. Il modello da 13 pollici, proposto a 999 euro rispetto al prezzo di listino di 1249 euro, si distingue per una combinazione di potenza, autonomia e design che lo rendono adatto a professionisti e studenti. Il modello in questione è quello da 13″ con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di storage, in colorazione “mezzanotte”.

Con meno di 1000€ compri il nuovo MacBook Air con M4 su Amazon

Il cuore pulsante del dispositivo è il chip Apple M4, un processore progettato per gestire senza sforzo attività impegnative come l’editing video o il gaming. Con una CPU 10-core e una GPU 8-core, affiancate da un Neural Engine a 16 core, il MacBook Air garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni contesto. Il sistema operativo macOS ottimizza ulteriormente l’esperienza, integrando funzionalità avanzate di intelligenza artificiale grazie alla suite Apple Intelligence, disponibile anche in Italia.

Un aspetto particolarmente apprezzato è l’autonomia della batteria, che raggiunge fino a 18 ore di utilizzo continuo. Questa caratteristica lo rende un compagno ideale per chi è spesso in movimento e necessita di un dispositivo affidabile per l’intera giornata lavorativa. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici, con supporto per un miliardo di colori, offre un’esperienza visiva immersiva, ideale per attività creative o semplicemente per godersi contenuti multimediali di alta qualità.

Tra le altre caratteristiche tecniche, il MacBook Air include una videocamera Center Stage da 12 MP, tre microfoni e quattro altoparlanti con supporto per l’audio spaziale, elementi che migliorano la qualità delle videochiamate e delle sessioni multimediali. Sul fronte della connettività, il laptop è dotato di due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, jack per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni per espandere l’area di lavoro.

Il design sottile e leggero, unito a una costruzione in alluminio riciclato, riflette l’attenzione di Apple verso l’ambiente senza compromettere la qualità costruttiva. La tastiera retroilluminata con Touch ID offre sicurezza e comodità, mentre l’integrazione con altri dispositivi Apple consente una transizione fluida tra i vari strumenti dell’ecosistema, come iPhone e iPad.

Per chi cerca un laptop premium che coniughi tecnologia avanzata e praticità, il MacBook Air con chip M4 rappresenta una scelta interessante, ora disponibile con uno sconto significativo. Oggi costa soltanto 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

