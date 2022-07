Il tuo nuovo monitor BenQ ti aspetta su Amazon al MINIMO STORICO

Il monitor da gaming ultra potente che tanto desideri oggi può essere tuo con un investimento davvero modesto, appena 178€ invece che a 250 euro. Il tutto con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime. Su Amazon, infatti, l’ottimo BenQ GW2480T, con schermo FullHD da 23,8”, ti viene a scostare ben 70 euro in meno del solito.

Il tuo nuovo monitor è su Amazon

I monitor da gaming BenQ GW2480T sono noti tra gli appassionati per l’ottima qualità e intensità cromatica che sono capaci di restituire alla vista, rendendo i giochi più realistici e permettendo di gestire senza compromessi anche i lavori in cui la fedeltà cromatica è essenziale. Il monitor frameless da 23,8″ abbina una cornice sottile alla capacità di nascondere i cavi. La tecnologia Eye-Care di BenQ, la funzionalità Low Blue Light e le prestazioni Flicker-Free per una visualizzazione al ottimo del comfort vengono esaltate dalla tecnologia dall’avanguardia Brightness Intelligence che permette dettagli incredibili in qualsiasi condizione di luce.

La tecnologia IPS (In-Plane Switching) assicura un’accurata riproduzione di colori e immagini da qualsiasi angolazione. Un ampio angolo di visione verticale e orizzontale da 178° assicura una visualizzazione uniforme da parte di più persone nella stessa stanza. La tecnologia Brightness Intelligence rileva l’intensità dei contenuti per evitare la sovraesposizione delle zone chiare, potenziando invece quelle scure per assicurare sempre una visibilità nitida.

Infine il monitor monitora la luce ambientale nel tuo ambiente di visualizzazione, regolando attivamente la luminosità dello schermo per l’esperienza visiva più confortevole possibile. Sistema di gestione cavi invisibile che nasconde tutti i cavi all’interno del supporto del monitor, per un aspetto ancora più pulito. In definitiva, questo monitor da gaming da 23,8” con risoluzione FullHD, è davvero perfetto per tantissime tipologie di giochi e utilizzi. Non fa differenza se ti diverti con uno sparatutto o se esplori mondi senza fine: questo dispositivo fa sempre al caso tuo. Allora approfitta della promozione su Amazon e acquistalo ad appena 178€ tutto incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.