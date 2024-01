Il tuo ritmo ovunque con DIFFUSORE BOSE in offerta su Amazon

Spesso e volentieri, soprattutto quando siamo in vacanza al mare o in montagna, sentiamo la necessità di avere un sottofondo musicale per le nostre serate con amici e famigliari. Non sempre gli smartphone però hanno delle casse sufficientemente potenti da permettere un buon ascolto, motivo per cui è preferibile ricorrere ai diffusori Bluetooth. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il diffusore Bose al sensazionale prezzo di soli 239 euro, con un ottimo 28% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Bose.

Diffusore Bose: musica a portata di mano

Tra i punti di forza alla base di questo diffusore troviamo senz’ombra di dubbio il suono a 360°, che permette di avere un coinvolgimento davvero profondo, anche all’interno di ambienti rumorosi e all’aperto.

Davvero eccezionale anche l’autonomia, grazie alla batteria agli ioni di litio che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di durare per ben 17 ore di riproduzione video continua, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Un’altra caratteristica molto interessante consiste nella sua resistenza all’acqua e alla polvere, certificata dal grado di protezione IP5, che ti permetterà di portarlo praticamente ovunque, dal mare fino alla piscina, senza doverti mai preoccupare di eventuali gocce d’acqua che potrebbero finire sulla sua superficie.

Molto apprezzata la presenza del microfono integrato, che ti dà tra le altre cose la possibilità di rispondere in men che non si dica alle tue chiamate, oltre ad un accesso immediato ai tuoi assistenti vocali, tra cui in particolare Google Assistant per gli smartphone Android e Siri per gli smartphone Apple.

La connessione è senz’ombra di dubbio una delle parole chiave alla base di questo diffusore Bose, grazie alla connettività Bluetooth che assicura un collegamento davvero semplice e veloce con tutti i tuoi dispositivi: potrai collegare indistintamente il tuo smartphone, notebook, tablet e quant’altro.

In definitiva a poco più di 230 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori diffusori attualmente presenti in commercio, con cui potrai portare la tua musica praticamente ovunque: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo diffusore Bose in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

