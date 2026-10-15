Il tuo router ha una modalità dual-ISP nascosta che i provider di servizi Internet non vogliono che tu scopra

Eppure molti utenti ignorano una funzione già presente in alcuni router: la modalità dual-ISP. Serve a collegare due linee diverse e a ridurre il rischio di restare offline quando il provider principale ha un guasto. Spesso è nascosta nei menu, poco pubblicizzata dai produttori, ma può tornare utile proprio nei momenti peggiori: una riunione su Teams, un pagamento online, una partita in streaming.

a modalità dual-ISP permette a un router domestico di gestire due connessioni Internet separate. Per esempio una linea in fibra o rame e, come seconda strada, un modem 4G o 5G. In sostanza, la casa non dipende più da un solo operatore: se la linea principale rallenta o cade, il router può passare a un’altra rete. Non è una funzione da fantascienza, né roba solo per aziende.

Alcuni modelli consumer, soprattutto di fascia medio-alta, la includono già con nomi come Dual WAN, WAN backup, Internet failover o load balancing. Il problema, semmai, è trovarla. Nei pannelli di amministrazione — quelli che si aprono da indirizzi come 192.168.1.1 o dall’app del produttore — la voce può stare nelle impostazioni avanzate della rete WAN. “Molti utenti comprano un router più evoluto e poi lo usano al dieci per cento”, spiegano spesso i tecnici di assistenza dei provider. Ed è proprio lì, nei sottomenu che quasi nessuno guarda, che può comparire l’opzione per collegare una seconda fonte Internet.

Failover e bilanciamento del carico: le due funzioni che evitano il blackout della rete

Le funzioni principali della modalità dual-ISP sono due: failover e bilanciamento del carico. Il failover è la più semplice da capire. Il router usa la connessione principale finché funziona; se rileva un’interruzione, passa in automatico alla seconda linea. Il cambio può durare pochi secondi o qualcosa in più, dipende dal modello e dai controlli impostati. Ma evita il buio totale della rete di casa.

Un router domestico con una seconda connessione di riserva, esempio pratico di configurazione dual-ISP per evitare interruzioni.

Diverso il discorso per il load balancing, cioè la distribuzione del traffico tra due connessioni attive. In quel caso il router manda una parte dei dati su una linea e una parte sull’altra, così da alleggerire il carico quando ci sono molti dispositivi collegati. Attenzione, però: due linee da 100 Mbps non diventano automaticamente una singola connessione da 200 Mbps per ogni download. Contano protocolli, server, firmware e tipo di traffico. Per una famiglia con console, smart TV, videocamere e pc da lavoro, però, la differenza può sentirsi. Meno code. Meno blocchi. Meno interruzioni.

Come verificare se il proprio router supporta una seconda connessione Internet

Per capire se il proprio router supporta una seconda connessione Internet, bisogna partire dalle porte fisiche. Alcuni modelli hanno una porta indicata come WAN/LAN, che si può configurare dal software. Altri consentono di usare una porta USB per collegare una chiavetta o un modem 4G/5G. Nei router mesh e nei dispositivi forniti dagli operatori, invece, la funzione può non esserci oppure essere bloccata dal firmware personalizzato. Vale poi la pena controllare il manuale del produttore, cercando parole come Dual WAN, backup WAN, failover, multi-WAN o ISP backup.

Nei marchi più diffusi la voce si trova spesso nelle impostazioni Internet avanzate, ma i nomi cambiano parecchio da un modello all’altro. Se il router è in comodato d’uso dal provider, può servire l’accesso amministratore completo, che non sempre viene concesso. In quel caso resta una strada esterna: comprare un router compatibile e collegarlo all’apparato dell’operatore, facendo attenzione a non creare conflitti di rete, doppio NAT o problemi con il Wi-Fi già presente in casa.

Costi, limiti e rischi: quando conviene davvero usare due provider

Usare due provider conviene quando la continuità della connessione conta più del costo mensile. Chi lavora da casa tutti i giorni, fa videoconferenze, carica file pesanti o usa sistemi di sicurezza collegati può avere un vantaggio concreto da una linea di backup, anche solo con una SIM dati. Per un uso normale — social, streaming serale, navigazione — il beneficio può essere più ridotto, soprattutto se la linea principale è già stabile. Poi ci sono i costi. Un secondo abbonamento fisso pesa sul bilancio familiare; una SIM dati può costare meno, ma può avere soglie, limiti di velocità o copertura non sempre uniforme.

Anche la configurazione richiede un minimo di attenzione. Un failover impostato male può non partire quando serve. Un bilanciamento del carico configurato senza criterio può creare problemi con servizi bancari, VPN aziendali o piattaforme che controllano l’indirizzo IP. Prima di procedere, meglio verificare compatibilità, copertura mobile e condizioni contrattuali. La funzione, in molti casi, c’è già. Ma va usata con buon senso, non solo perché il menu del router la mette a disposizione.