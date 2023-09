Il vivace Controller XBOX giallo è in OFFERTA: colora il tuo gaming!

I controller Xbox, oltre ad avere una forma ergonomica che rende comoda l’impugnatura anche per più ore di gioco e una posizione dei tasti ben studiata per rendere più comoda e fluida la giocabilità, sono anche offerti in tante varianti di colori. Così ciascuno giocherà con un proprio stile e con i propri gusti. Bene, la variante color giallo del controller Xbox è proposta con una straordinaria offerta, ovvero scontato dell’8%. Così lo pagherai solo 59,99 euro anziché 64,99 euro! Ma attenzione: trattandosi di un’offerta non dura a lungo e tanti gamer hanno messo gli occhi su questo colore in fondo molto attrattivo.

Xbox Controller giallo: tutte le caratteristiche

Questo divertente controller Xbox è, come detto, proposto in una colorata versione in giallo, che renderà molto vivace il tuo gaming. Si tratta di un colore molto vivo, che mette di buon umore, ideale per tutti i generi e per tutte le età. Quindi potresti anche regalarlo a tante persone diverse tra loro. Oltre al colore, però, è anche giusto accennare ad alcune caratteristiche tecniche di questo Xbox Controller wireless Electric Volt. Partendo proprio dall’impugnatura ruvida sui grilletti, dotato anche di paraurti così anche se ti cadrà da mano, non dovrai temere di averlo rotto nei momenti più concitati del gioco.

D-Pad è ibrido, quindi ben si adatto a tutti gli stili di gioco. Dotato di pulsante di condivisione dedicato per acquisire e condividere contenuti senza interruzioni. Puoi associarlo velocemente e passare facilmente da console, PC e dispositivi mobili supportati. Include Xbox Tecnologia wireless e Bluetooth per giocare su console, PC e dispositivi mobili. Assegnazioni dei tasti definite dall’utente con Xbox -App accessoria, puoi collegare qualsiasi auricolare compatibile con lo stereo da 3,5 mm al jack per cuffie.

Infine, la parte posteriore è di colore bianco, il che lo rende molto particolare anche quando visto da dietro. Acquista ora il controller Xbox giallo e risparmia l’8% di sconto a un prezzo di 59,99 euro! Inoltre, grazie a questo acquisto potrai ottenere il 33% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC. Ti sarà inviato un codice sconto via e-mail.

