Il weekend PROFUMA di offerte Amazon: HONOR 90 Lite ad appena 229€

Il weekend non potrebbe iniziare con una migliore offerta Amazon in ambito mobile come quella che interessa HONOR 90 Lite, un mediogamma Android molto popolare in questa fascia di prezzo. Infatti, spendendo la modica cifra di appena 229€, complice uno sconto immediato del 17% a cui si aggiunge un coupon del valore di 20€, il terminale del colosso cinese ti arriva a casa a un prezzo molto conveniente.

Nonostante lo sconto a due cifre e il coupon di Amazon, lo smartphone a marchio HONOR è pronto fin da subito per soddisfare le tue esigenze: è perfetto per telefonare, guardare video ad altissima risoluzione, ascoltare la musica, navigare in rete, chattare con i tuoi amici sui social e molto altro ancora.

Solo su Amazon puoi acquistare HONOR 90 Lite ad appena 229€: offerta imperdibile

Il mediogamma Android monta un bel pannello FullView da 6.7 pollici super smooth a 90Hz per guardare video fluidi e ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano il processore octa core è affiancato anche da un modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità.

Alimentato da una mega batteria da 4500 mAh che non ti lascia mai a secco, HONOR 90 Lite sorprende anche dal punto di vista fotografico con il suo sensore principale da 100MP per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Con un prezzo di vendita così economico su Amazon il terminale Android del colosso cinese è senza ombra di dubbio il mediogamma su cui puntare in questo momento; ricorda, inoltre, ti spuntare la voce “Applica coupon 20€” per pagarlo una vera sciocchezza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.