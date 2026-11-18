Oggi la stessa idea tiene collegati smartphone, computer, televisori e dispositivi di casa. Ma l’origine è molto meno domestica di quanto si immagini. Non un salotto, non un ufficio. Piuttosto una corsia di supermercato, con casse da spostare e impianti da rifare.

Prima che il Wi-Fi diventasse una parola di tutti i giorni, i registratori di cassa dei supermercati erano collegati ai sistemi centrali con cavi di rete. Funzionava, certo. Ma era una soluzione rigida. Se cambiava la disposizione delle corsie, o se la direzione decideva di spostare una postazione di vendita, bisognava mettere mano all’impianto: nuovi collegamenti, tecnici al lavoro, tempi morti. Una seccatura concreta, costosa, lontanissima dall’idea leggera che oggi associamo alla connessione senza fili.

Il punto era semplice: rendere più libero il negozio. In molti punti vendita, secondo le ricostruzioni sulla nascita delle reti wireless, la possibilità di ripensare gli spazi era frenata proprio dai cavi sotto i banchi o lungo le linee di cassa. Non si parlava ancora di navigare su Internet, né di collegare dispositivi personali. L’obiettivo era molto più terra terra: far parlare una cassa con un computer centrale usando le onde radio.

NCR e i laboratori olandesi dove prese forma WaveLAN

A lavorare su quel problema fu NCR Corporation, azienda statunitense nota per i registratori di cassa e per le soluzioni informatiche destinate al commercio. Il progetto prese corpo nei laboratori di ricerca e sviluppo nei Paesi Bassi, dove un gruppo di ingegneri cominciò a studiare un sistema capace di sostituire il collegamento fisico con una comunicazione via radio. Una scelta tecnica, sì, ma nata da un bisogno molto concreto del retail.

Un registratore di cassa anni ’80 in un supermercato, immagine che richiama le origini del Wi‑Fi nate dall’esigenza di liberare le casse dai cavi.

Da quel lavoro nacque WaveLAN, una tecnologia considerata tra i principali antenati del Wi-Fi moderno. Non era ancora la rete senza fili che oggi immaginiamo accanto a modem, password e portatili sul tavolo della cucina. Però introduceva un’idea decisiva: dispositivi diversi potevano scambiarsi dati senza essere uniti da un cavo. Per i negozi voleva dire più libertà. Per l’informatica, invece, si apriva una strada nuova.

La soluzione permetteva di immaginare punti vendita più facili da riorganizzare, con terminali di cassa e dispositivi interni capaci di restare collegati anche dopo uno spostamento. “Il valore era nella libertà di riconfigurare gli spazi”, ricordano spesso gli storici della tecnologia quando ricostruiscono quella fase. Detto in modo più semplice: meno lavori, meno attese, meno vincoli.

Dallo standard IEEE 802.11 al Wi-Fi per tutti

Per trasformare quelle prove in una tecnologia davvero diffusa serviva però uno standard comune. Nel 1990 nacque il gruppo di lavoro IEEE 802.11, incaricato di fissare regole condivise per le reti locali senza fili. Era un passaggio obbligato: senza uno standard, ogni produttore avrebbe potuto creare sistemi propri, non sempre capaci di funzionare insieme.

Il primo standard IEEE 802.11 arrivò nel 1997 e prevedeva velocità che oggi sembrano minuscole: 1 o 2 megabit al secondo. Numeri da archeologia digitale, se guardati con gli occhi di oggi. Eppure bastarono a segnare un cambio di passo. La rete poteva viaggiare nell’aria, dentro uffici, magazzini e spazi commerciali. Senza tirare fili.

La svolta per il grande pubblico arrivò alla fine del decennio. Nel 1999, Apple introdusse AirPort, portando la connessione wireless nel mondo dei computer destinati ai consumatori. Fu uno dei passaggi che aiutarono il Wi-Fi a uscire dagli ambienti professionali e ad arrivare nelle case, sulle scrivanie, poi nei bar, negli aeroporti, negli alberghi. Da tecnologia per addetti ai lavori, cominciava a diventare un’abitudine.

Dal retail alla rete di casa: il salto del Wi-Fi

La distanza tra WaveLAN e le reti domestiche di oggi è enorme. Ma il principio di base è rimasto lo stesso: trasmettere informazioni attraverso onde radio, senza un collegamento fisico diretto tra i dispositivi. Sono cambiate le velocità, gli standard, il numero di apparecchi connessi. La logica, però, nasce ancora da quella vecchia necessità: comunicare senza cavi.

Oggi il Wi-Fi collega smartphone, tablet, computer, console, smart TV, telecamere, assistenti vocali e sistemi di domotica. In una casa normale possono convivere decine di dispositivi sulla stessa rete, spesso senza che nessuno si chieda da dove arrivi quella tecnologia. Funziona, e basta. Almeno finché il segnale non cala in una stanza. A quel punto, la rete invisibile torna improvvisamente visibile.

La storia del Wi-Fi nato al supermercato racconta bene il modo in cui molte innovazioni entrano nella vita quotidiana. Non sempre partono da un grande progetto pensato per cambiare le abitudini di tutti. A volte nascono per risolvere un problema molto concreto, quasi banale: spostare una cassa senza rifare l’impianto. Poi crescono, diventano standard, arrivano nei computer e infine nelle case. E da lì non se ne vanno più.