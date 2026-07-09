Iliad fa faville con l'offerta dell'estate, ti salva anche le vacanze con pochi euro

Iliad prova a prendersi la scena dell’estate con TOP 30 MONDO, la nuova offerta mobile lanciata in Italia il 7 luglio 2026 e pensata per chi viaggia anche fuori dall’Europa.

Dentro ci sono 30 GB in roaming internazionale in oltre 110 Paesi, a 12,99 euro al mese, con disponibilità fino al 10 settembre 2026. Nel mirino ci sono soprattutto vacanze e trasferte verso mete come Stati Uniti, Giappone, Marocco o Regno Unito, senza l’incubo di cercare una SIM locale appena scesi dall’aereo.

TOP 30 MONDO, cosa c’è dentro: 300 GB in Italia e 30 GB in oltre 110 Paesi

La nuova offerta Iliad TOP 30 MONDO mette sul piatto 300 GB di traffico dati in Italia su rete 5G, dove disponibile, e 30 GB in roaming da usare in oltre 110 destinazioni, compresi i Paesi dell’Unione Europea. Nel pacchetto rientrano anche minuti e SMS illimitati in Italia e nell’UE, più il servizio VoLTE, utile per chiamate più stabili e pulite sulle reti compatibili.

Il prezzo è fissato a 12,99 euro al mese. Come fa spesso nelle sue offerte, Iliad sottolinea che il canone resta bloccato, senza rimodulazioni, per chi attiva la tariffa. Un dettaglio non da poco, visto che nel mercato mobile italiano il tema degli aumenti continua a pesare. Per molti utenti, alla fine, non contano solo i Giga: conta sapere quanto si pagherà anche tra qualche mese.

Roaming extra UE, le mete coperte e perché può fare comodo in viaggio

Il punto forte di TOP 30 MONDO è il roaming extra UE, cioè proprio la parte che spesso fa salire il conto. Dal 2017 il regolamento europeo Roam Like At Home permette di usare il proprio piano nei Paesi dell’Unione senza costi aggiuntivi. Fuori da quel perimetro, però, le regole cambiano. E cambiano parecchio, a seconda dell’operatore e del Paese.

Iliad inserisce nella nuova tariffa circa 70 destinazioni extraeuropee, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sudafrica. Ci sono anche Regno Unito e Svizzera, mete molto frequentate per lavoro, studio e turismo, ma fuori dal roaming regolato dall’UE. L’obiettivo, spiegato dall’operatore nella presentazione dell’offerta, è rendere più semplice restare connessi all’estero, senza pacchetti extra o acquisti al volo in aeroporto.

Costi, attivazione e scadenze: come attivarla entro il 10 settembre

TOP 30 MONDO si può attivare dalle 15:00 del 7 luglio fino alle 15:00 del 10 settembre 2026 tramite i canali Iliad: online, nei punti vendita e attraverso le soluzioni fisiche dell’operatore. Il costo della SIM è di 9,99 euro, da aggiungere al primo mese dell’offerta.

La tariffa è disponibile sia per i nuovi clienti Iliad sia per chi è già cliente. Chi ha un piano mobile con canone pari o inferiore a 12,99 euro può cambiare offerta senza costi aggiuntivi, secondo quanto comunicato dall’azienda. Restano inoltre i collegamenti con l’ecosistema Iliad, compresi gli sconti su iliadbox, iliadbox Super e 5G Box Casa, oltre ai vantaggi del programma iliadclub per avere Giga extra sulla linea mobile.

Per chi sta preparando una vacanza lunga o un viaggio di lavoro fuori Europa, il vantaggio è piuttosto chiaro: 30 GB all’estero possono evitare brutte sorprese in bolletta. Non bastano per ogni uso, soprattutto se si lavora molto con hotspot e videochiamate, ma coprono mappe, messaggi, social, prenotazioni e navigazione di tutti i giorni. In estate, spesso, è già quello che serve.