Iliad quest’estate straccia tutta la concorrenza: l’offerta con 250 GB è impareggiabile

Nel mercato della telefonia mobile estiva si accende una nuova competizione sui prezzi e sui contenuti, e a dettare il ritmo è ancora una volta Iliad.
Nel mercato della telefonia mobile estiva si accende una nuova competizione sui prezzi e sui contenuti, e a dettare il ritmo è ancora una volta Iliad.
Silvia Dalia
Pubblicato il 21 giu 2026
Iliad quest’estate straccia tutta la concorrenza: l’offerta con 250 GB è impareggiabile

L’operatore rilancia infatti la propria strategia aggressiva con un piano pensato per chi consuma molti dati e vuole un costo fisso, chiaro e senza sorprese: un’offerta che punta a diventare uno dei riferimenti del segmento low cost evoluto.

Il piano, pensato per essere stabile nel tempo, mette a disposizione una dotazione particolarmente ampia di traffico dati: 250 GB utilizzabili su rete 4G, 4G+ e 5G, laddove disponibile e con dispositivi compatibili. A questo si affiancano chiamate e messaggi senza limiti verso numeri nazionali, un elemento ormai centrale nelle offerte moderne ma qui integrato in un pacchetto dal prezzo altamente competitivo.

Un prezzo bloccato che cambia le regole del gioco

Uno degli aspetti più rilevanti è la struttura tariffaria: il costo mensile è fissato a 9,99 euro, con la promessa di mantenere stabile la cifra nel tempo. Un approccio che si distingue in un mercato spesso soggetto a variazioni e rimodulazioni.

L’attivazione della SIM o eSIM prevede un contributo una tantum sempre di 9,99 euro, rendendo l’ingresso nell’offerta immediato e senza barriere particolarmente elevate.

Iliad, l’offerta icredibile per l’Estate 2026 – Webnews.it

Il pacchetto non si limita al traffico nazionale. È infatti previsto un bundle aggiuntivo di 25 GB dedicati al roaming nell’Unione Europea, utilizzabili senza intaccare la soglia principale dei dati italiani. Un dettaglio importante per chi viaggia frequentemente o utilizza lo smartphone anche all’estero per lavoro o svago.

A completare il quadro ci sono anche chiamate internazionali incluse verso oltre 60 Paesi per le linee fisse e verso numeri mobili di Stati Uniti e Canada, un valore aggiunto che amplia la portata dell’offerta oltre i confini nazionali.

Gestione trasparente del traffico dati

Il piano introduce anche un meccanismo di controllo della spesa in caso di esaurimento dei giga. Una volta terminati i 250 GB, la navigazione si interrompe automaticamente, salvo scelta dell’utente di continuare a consumare dati. In quel caso, il costo aggiuntivo è fissato a 0,90 euro ogni 100 MB, una tariffazione che permette comunque un controllo preciso dei consumi.

Con questa proposta, Iliad rafforza la propria posizione nel segmento delle offerte a basso costo ma ad alto contenuto di servizi. La combinazione tra ampia disponibilità di dati, chiamate illimitate e roaming incluso punta a intercettare sia utenti intensivi sia chi cerca una soluzione unica per utilizzo quotidiano e mobilità internazionale.

In un contesto competitivo sempre più serrato, l’offerta si inserisce come una delle più complete della stagione estiva, contribuendo a ridefinire gli standard del mercato mobile italiano.

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