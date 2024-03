ILLUMINA casa come vuoi con 2 Lampadine WiFi Smart a prezzo PICCOLISSIMO

Rendi l’illuminazione di casa super smart con la confezione da 2 Lampadine WiFi intelligente TP-Link, oggi disponibile su Amazon a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione speciale il prima possibile, l’offerta è in scadenza e gli articoli sono limitatissimi!

Lampadina WiFi intelligente TP-Link: illuminazione smart in tutta casa

La Lampadina WiFi intelligente TP-Link è un accessorio geniale per creare a casa tua l’ambiente giusto ogni volta che vuoi.

Tapo L530E consente di creare scenari e routine quotidiane in modo semplice e veloce, potrai impostare luminosità, temperatura e anche colore, con una gamma di 16 milioni di tonalità tra cui scegliere. In più la lampadina è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant quindi potrai gestirla con semplici comandi vocali,

Grazie al suo timer puoi impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina: una volta trovata l’impostazione ideale – per una cena, una serata film o per la lettura di un libro – puoi salvare i parametri e richiamarli rapidamente tramite l’app Tapo. In più la Modalità Assenza permette di simulare la tua presenza in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Non avrai nessuna sorpresa neanche in bolletta: la lampadina smart è progettata per ridurre i consumi energetici pur mantenendo sempre il massimo delle prestazioni. Tapo L530E raggiunge intensità fino a 806 lumens (equiparabile a una lampadina a 60 watt) dimmerabile da 1% a 100%.

Oggi la confezione da 2 Lampadine WiFi intelligente TP-Link è disponibile su Amazon a soli 18 euro con uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione speciale il prima possibile, l’offerta è in scadenza e gli articoli sono limitatissimi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.