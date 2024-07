ILLUMINA casa con 2 Striscie LED compatibili con ALEXA a SOLI 9 EURO

Crea l’atmosfera giusta per ogni occasione con questa Striscia LED da 20 metri WiFi HOVVIDA! Oggi la confezione da due rotoli è disponibile su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 62%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Striscia LED da 20 metri WiFi HOVVIDA: tutte le modalità di utilizzo

La Striscia LED da 20 metri WiFi HOVVIDA è composta da 24 LED per metro, con un’alimentazione di 24 V che la rende estremamente luminosa e resistente.

Potrai scegliere tra 16 milioni di colori, così da creare effetti decorativi luminosi colorati in qualsiasi ambiente ed ottenere l’atmosfera giusta per le tue occasioni speciali.

Ogni striscia è compatibile con Alexa e Google Assistant per un facile controllo vocale: questo vuol dire che potrai godere di effetti di luce dinamici e personalizzare la tua atmosfera con un semplice comando vocale. In più è dotata di un microfono integrato che può identificare in modo sensibile la musica e far cambiare colore alla striscia luminosa in base al ritmo della musica.

È possibile anche impostare un programma personale per accendere o spegnere la striscia LED in orari prestabiliti attraverso il telecomando o l’applicazione adibita da scaricare sullo smartphone. Per finire, potrai adattare la striscia led ad ogni tipologia di ambiente e tagliarla se è troppo lunga lungo il logo “+GRB”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.