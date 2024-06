Illumina il giardino RISPARMIANDO con 2 Led esterni a luce solare a SOLI 16 EURO

Per illuminare il giardino o il terrazzo di casa risparmiando in bolletta, abbiamo un’offerta che non puoi farti scappare! Oggi 2 Led esterni a luce solare OUILA sono disponibili su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 33% ed un ulteriore coupon di 3 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Led esterni a luce solare OUILA: funzionalità e modalità di utilizzo

I Led esterni a luce solare OUILA sono dotati di un sensore di movimento ed utilizzano pannelli solari monocristallini laminati in PET, che hanno un tasso di conversione dell’energia solare del 22% e possono essere convertiti in elettricità più grande. Inoltre la grande batteria da 2200 mAh può immagazzinare l’energia per allungare il tempo di illuminazione.

Questi faretti hanno 3 modalità di illuminazione: Modalità A con Controllo intelligente della luminosità, le luci rimangono accese tutta la notte e si accende per 30 secondi quando rileva un movimento; Modalità B con Luce di sicurezza, quando rileva un movimento di notte, il sensore di movimento accende le luci per 30 secondi e le spegne automaticamente; Modalità C con Luce accesa tutta la notte, le luci si accendono automaticamente di notte e restano accese per tutta la notte.

L’installazione è semplicissima e non sono necessari cavi: basterà utilizzare i due set di viti di espansione inclusi nella confezione per montare i faretti in un luogo soleggiato, in modo che il pannello solare possa assorbire completamente la luce, così da poterne godere per tutta la notte. Inoltre le luci hanno superato la certificazione impermeabile IP65 quini possono essere utilizzate indipendentemente nei giorni piovosi e nevosi.

