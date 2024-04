iMac (2023) con M3: di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Uno dei computer all in one più apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente l’iMac (2023) di casa Apple che, nella sua iterazione color azzurra, con processore Apple Silicon M3 (composto da una CPU da 8 core e da una GPU a 8 core), coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD veloce e capiente da 256 GB, costa solo 1359,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo, pari al 17%. Di fatto, il costo originale sarebbe di 1629,00€, quindi cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso: sta benissimo in qualsiasi ambiente lavorativo, in aula studio, a casa, in soggiorno, nella cameretta o perfino in cucina. Il suo design è un vero capolavoro. Ad ogni modo, fate presto, non sappiamo quanto durerà ancora la promozione esclusiva su Amazon.

iMac (2023): ecco perché comprarlo

Sotto la scocca di questo computer troviamo un processore Apple Silicon M3 costruito su un’architettura a 3 nanometri di TSMC. Il SoC interno è composto da una CPU da 8 core e da una GPU da 8 core; assicura prestazioni di altissimo profilo anche con l’editing video o con la post produzione grafica e fotografica. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 24 pollici con risoluzione 4,5K. Vedrete i contenuti al meglio grazie alla tecnologia di casa Apple e potrete anche prenderlo come punto di riferimento per la color correction dei vostri lavori da postare sui social. In confezione troverete anche il cavo di alimentazione, il Magic Mouse e la tastiera Magic Keyboard, ovviamente in tinta con la scocca dell’iMac.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 1359,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.