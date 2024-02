iMac 21'' SVENDUTO a prezzo LIQUIDAZIONE su Amazon: vale la pena comprarlo?

L’Apple iMac 21″ con processore Intel Core i5 (4 Core) è un computer desktop all-in-one che, nonostante l’età, è ancora ottimo per l’editing di foto e video, la visualizzazione di contenuti multimediali e molto altro ancora. Su Amazon lo trovi oggi in offerta ricondizionato, il che significa che è stato precedentemente utilizzato, ma è stato riportato alle condizioni originali o quasi, a un prezzo super interessante, ovvero appena 500€. Le spedizioni sono veloci, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Apple iMac 21”, l’occasione ghiotta è adesso col ricondizionato

L’Apple iMac 21″ è, come accennato prima, alimentato da un processore quad-core Intel Core i5 a 3,0 GHz che ti offre una buona potenza di elaborazione per eseguire una varietà di applicazioni, compiti e giochi. Sebbene non sia l’ultimo modello di processore, dunque, è ancora più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane.

Il computer adotta poi un display in retina 4K offre una risoluzione straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi. L’unità di disco rigido da 256GB offre di suo un ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, documenti, foto e video.

Tuttavia, è importante notare che un disco rigido HDD è più lento rispetto a un SSD (unità a stato solido), quindi i tempi di avvio e caricamento dei programmi potrebbero essere più lunghi rispetto a un sistema con SSD.

Questo modello è dotato di macOS Mojave, che è una versione precedente del sistema operativo macOS. Tuttavia, è possibile aggiornarlo alle versioni più recenti del sistema operativo, come macOS Catalina o macOS Big Sur, se lo si desidera. Insomma, non male nonostante l’età.

Ma allora vale la pena comprarlo al giorno d’oggi? La risposta è sì a queste condizioni, ovvero a un prezzo abbordabile, con la possibilità di ricevere ancora aggiornamenti software da parte di Apple e se non hai bisogno di prestazioni più elevate per il gaming, l’editing video o il lavoro professionale. Prendilo adesso ricondizionato con appena 500€. Le spedizioni sono veloci, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Piccola NOTA: le macchine ricondizionate possono rappresentare un’opzione conveniente per chi desidera un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo più accessibile rispetto a un nuovo modello. E puoi stare sereno, in quanto è un prodotto ricondizionato, significa che è stato sottoposto a un processo di ispezione, riparazione (se necessario) e certificazione da parte del produttore o di un rivenditore autorizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.