iMac 21,5'' a prezzo STRACCIATO su Amazon: vale la pena comprarlo?

Alla ricerca di un affare sul fronte dei computer? Amazon offre un’opportunità unica con lo sconto sul fantastico iMac del 2017 con uno schermo retina da 21,5 pollici. Questo potente computer, nonostante sia considerato un modello entry-level, offre prestazioni eccezionali ed è ancora una scelta valida nel panorama informatico moderno.

L’Apple iMac 21,5″ è un computer desktop all-in-one ricondizionato, il che significa che è stato precedentemente utilizzato, ma è stato riportato alle condizioni originali o quasi. E’ in condizioni eccellenti e totalmente funzionante, inoltre è coperto dalla garanzia Amazon Renewed di un anno.

È ottimo per l’editing di foto e video, la visualizzazione di contenuti multimediali e molto altro ancora, e oggi può essere tuo all’ottimo prezzo di 799€, grazie allo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Apple iMac 21,5, l’occasione è ghiotta col ricondizionato

L’Apple iMac 21,5″ è alimentato da un processore quad-core Intel Core i5 a 3,0 GHz offre una buona potenza di elaborazione per eseguire una varietà di applicazioni, compiti e giochi. Sebbene non sia l’ultimo modello di processore, è ancora più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane.

L’unità di disco rigido da 256GB offre un ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, documenti, foto e video. Tuttavia, è importante notare che un disco rigido HDD è più lento rispetto a un SSD (unità a stato solido), quindi i tempi di avvio e caricamento dei programmi potrebbero essere più lunghi rispetto a un sistema con SSD.

Questo modello è dotato di macOS Mojave, che è una versione precedente del sistema operativo macOS. Tuttavia, è possibile aggiornarlo alle versioni più recenti del sistema operativo, come macOS Catalina o macOS Big Sur, se lo si desidera.

Insomma, non male nonostante l’età. Se sei alla ricerca di un nuovo computer per l’uso quotidiano, il lavoro o l’intrattenimento, questo iMac offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Le macchine ricondizionate possono rappresentare un’opzione conveniente per chi desidera un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo più accessibile (in questo caso 799€ col 36% di sconto sul prezzo di listino) rispetto a un nuovo modello.

E puoi stare sereno, in quanto è un prodotto ricondizionato, significa che è stato sottoposto a un processo di ispezione, riparazione (se necessario) e certificazione da parte del produttore o di un rivenditore autorizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.