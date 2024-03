iMac 24” con chip M3 ancora più POTENTE e versatile: 300€ di sconto su Amazon

L’iMac all-in-one di Apple per il 2023 rappresenta l‘ultima innovazione nella tecnologia desktop proveniente da Cupertino. Questo nuovo gioiello di tecnologia ti offre infatti prestazioni incredibili e propone anche un design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente.

Dotato del potente chip M3 di Apple, questo iMac dispone di una CPU 8-core e una GPU 8-core, due elementi chiave indispensabili per garantire prestazioni straordinarie e tutti quei requisiti utili per soddisfare tutte le tue esigenze di elaborazione. Con il 16% di sconto questo mostro di tecnologia è ora in offerta su Amazon, dove puoi accaparrartelo a soli 1.369€ con circa 300€ di sconto (16%), incluse le spese di spedizione gratuite via Prime.

iMac all-in-one il miglior computer del mondo scontato su Amazon

L’iMac all-in-one di Apple dispone di un display Retina da 24″ con risoluzione 4,5K offre immagini nitide e dettagliate, che ti immergono completamente nel tuo lavoro o nel tuo intrattenimento. Con una memoria unificata da 8GB e 256GB di archiviazione SSD, avrai spazio e potenza sufficienti per gestire qualsiasi attività con facilità e fluidità.

La videocamera FaceTime HD a 1080p offre un’esperienza di videochiamata cristallina e nitida, permettendoti di comunicare con chiarezza e precisione, come se fossi di persona. I tre microfoni di qualità professionale in array garantiscono un audio chiaro e privo di rumore di fondo, consentendoti di essere udito in modo impeccabile durante le conversazioni.

Il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale offre un suono coinvolgente e immersivo, che ti avvolge completamente e ti fa sentire come se fossi nel bel mezzo dell’azione. Con una qualità audio così eccezionale, potrai goderti al meglio ogni tipo di contenuto multimediale, dalle videochiamate alle conferenze, ai film e alla musica.

Insomma, con il nuovo iMac all-in-one di Apple, potrai godere di prestazioni eccezionali, un design elegante e una qualità senza compromessi, rendendo ogni attività un’esperienza straordinaria. Fallo tuo col 16% di sconto questo mostro di tecnologia è ora in offerta su Amazon, dove puoi accaparrartelo a soli 1.369€ incluse le spese di spedizione gratuite via Prime.

