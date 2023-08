iMac in offerta ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Spesso e volentieri abbiamo la necessità e il bisogno, all’interno del nostro ambiente domestico, di avere un computer desktop che ci permetta di lavorare (o studiare, per chi è ancora studente universitario o liceale) in totale tranquillità. Una delle problematiche più importanti è rappresentata dallo spazio, dal momento che spesso i case dei PC sono ingombranti e occupano un sacco di spazio della scrivania della vostra camera. Proprio Amazon ci viene in aiuto proponendoci l’iMac 2021 All-In-One in offerta all’incredibile prezzo di soli 1499 euro, contro i 1809 euro di listino suggeriti in origine dalla compagnia di Cupertino.

iMac: il dispositivo perfetto

L’iMac in questione in offerta a questo prezzo su Amazon è disponibile in due distinte colorazioni, rispettivamente Argento e Azzurro, in base ai gusti di ogni utente, così da adattarsi perfettamente all’ambiente di casa tua e al tuo gusto personale. Il design è davvero sorprendente, e pesa meno di 4.5 kg, risultando molto più leggero di altri dispositivi del genere. La comodità dell’iMac è senz’ombra di dubbio la sua natura All-In-One: non sono presenti infatti fastidiosi e ingombranti case, dal momento che lo schermo è perfettamente integrato.

Il PC è mosso dal chip proprietario M1 di Apple, che permette di eseguire ogni app o software senza il benché minimo adattamento: sappi che l’iMac è perfetto per i programmi di fotoritocco (come Photoshop) o video-editing come Adobe Premiere, e sarà dunque perfetto per i tuoi usi lavorativi.

Puoi infatti gestire il tuo flusso di lavoro sullo splendido display Retina con risoluzione 4.5K da ben 24 pollici, che offre un miliardo di colori ed è caratterizzato dalla tecnologia True Tone. Grazie a questo schermo puoi dunque scorgere ogni minimo dettaglio dei tuoi lavori, o godere serenamente delle tue serie TV o film preferiti su Netflix e le altre principali piattaforme di streaming.

Con poco più di 1400 euro puoi dunque assicurarti un iMac perfettamente integrato con la quale potrai lavorare e studiare senza problemi: ecco perché ti suggeriamo di acquistarlo il prima possibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite per sempre.

