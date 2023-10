Immagini mozzafiato con TV OLED LG in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi il confine tra il cinema e le TV da casa è estremamente labile, grazie ai numerosissimi passi in avanti che hanno recentemente compiuto le smart TV, arrivando a un’eccezionale fedeltà sia dal punto di vista visivo che sonoro. Con poche centinaia di euro abbiamo la possibilità di ricreare un vero e proprio cinema casalingo, che nulla ha da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti la TV OLED LG (modello B3 2023) all’incredibile prezzo di soli 1099 euro, con un sensazionale sconto del 45% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, LG.

TV OLED LG: il futuro dell’intrattenimento

Lo schermo è ovviamente il punto di forza alla base di questa nuovissima TV OLED, con una diagonale da 55 pollici che è davvero perfetta per il tuo salotto di casa, in modo da godere al meglio delle tue serie TV o film preferiti con i tuoi amici o famigliari. Per non parlare poi della risoluzione 4K, grazie al quale potrai scovare ogni dettaglio o particolare all’interno di ogni film o evento che segui. Con la natura OLED del pannello, poi, i colori sono più vividi e profondi che mai, soprattutto nel caso del nero: tutto è garantito dai pixel autoilluminanti, che riescono a restituirti una luminosità mai vista prima, oltre che un contrasto virtualmente infinito.

Tutto viene mosso dal processore a7 di 6° generazione con intelligenza artificiale, che permette di effettuare anche l’upscaling dei nostri vecchi contenuti, riuscendo così a portarli a miglior vita: il processore riesce perfino a esaltare gli elementi in primo piano rispetto a tutto il resto presente sullo sfondo di una determinata scena.

Si tratta di una TV davvero perfetta anche per le tue console di nuova generazione, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X, che supportano ogni tecnologia proposta dalla TV.

Insomma, lasciarsi scappare un pannello del genere, con colori eccezionali e una risoluzione fuori dal comune a questo prezzo sarebbe davvero un peccato: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente questa nuovissima TV OLED LG in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta (così come le unità disponibili) potrebbe terminare da un momento all’altro.

