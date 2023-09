Immagini realistiche con il TV Samsung in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi il mercato delle smart TV è davvero vastissimo: facendo infatti della connessione a internet come loro punto di forza, esse son riuscite a vendere decine di milioni di unità nel giro di pochissimi anni, permettendo di stravolgere il settore dell’intrattenimento visivo casalingo. Proprio a tal proposito, infatti, oggi Amazon ha ben pensato di proporti la TV Samsung Full HD (modello UE32T5372CDXZT) in offerta allo strabiliante prezzo di soli 239 euro, con un ottimo sconto del 27% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

TV Samsung: il cinema in casa

Partiamo innanzitutto dallo schermo da ben 32 pollici alla risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel, tanto per intenderci) che ti permette di scovare ogni dettaglio, anche il più piccolo, all’interno delle tue serie TV e film preferiti. A questo si aggiunge poi la tecnologia HDR, che ti permette di avere colori vididi e una luminosità mai vista prima d’ora su una TV del genere, riuscendo così a risaltare qualsiasi contenuto video che intendi riprodurre sulla TV. Grazie alla tecnologia Contrast Enhancer, poi, hai la possibilità di regolare selettivamente sia la profondità che il contrasto delle immagini, arrivando alla massima fedeltà visiva possibile.

Grazie al Samsung Smart Hub hai poi l’accesso immediato a un’infinità di app, in modo tale da accedere in maniera semplice e veloce ai tuoi servizi preferiti, tra cui le piattaforme di streaming per i contenuti on-demand: pensiamo per esempio a Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

La TV è inoltre compatibile con Alexa, l’assistente vocale di Amazon: in questo caso non avrai bisogno nemmeno di utilizzare il telecomando fisico, dal momento che sarà sufficiente semplicemente impartire dei comandi vocali per avviare una determinata app o cadmiare canale.

Insomma, a nemmeno 240 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV dalle prestazioni eccellenti, ideale per vedere i tuoi film e serie TV preferite comodamente seduto sul tuo divano di casa in compagnia della tua ragazza, dei tuoi amici o con i famigliari: ecco uno dei tanti motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare questa TV Samsung Full HD in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo il prima possibile, dal momento che le unità disponibili stanno per terminare proprio in queste ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.