IMMERGITI nei tuoi film preferiti con il Diffusore per TV Bose in PROMO SPECIALE

Diffusore per TV Bose, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Diffusore per TV Bose: audio immersivo e impeccabile

Il Diffusore per TV Bose è un gadget di ultima generazione che ti offrirà un’esperienza davvero cinematografica direttamente nel salotto di casa.

Si tratta di una piccola soundbar che rende i dialoghi più nitidi e fornisce una semplice soluzione per ottimizzare l’audio della tv per quanto riguarda qualsiasi contenuto tu voglia.

È dotata di due driver full-range angolati che offrono un’esperienza audio più realistica per ottenere un suono straordinario nonostante le dimensioni super compatte.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basta associare il tuo dispositivo a questa soundbar bluetooth per riprodurre in streaming wireless la musica e i podcast preferiti. La configurazione con il televisore è altrettanto facile e veloce: un’unica connessione tra questa soundbar compatta e la tv, tramite un cavo audio ottico (incluso) o un cavo HDMI (venduto separatamente), rende il diffusore pronto per l’uso in pochi minuti.

Per finire, il diffusore ha un design dalle linee eleganti ed è super compatto quindi potrai adattarlo a qualsiasi tipologia di arredamento.

