IMMERGITI nei tuoi film preferiti con la Soundbar Philips in OFFERTA SCHOCK

Goditi la tua musica al massimo, così come se fossi ad un concerto, con la Soundbar Philips! Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 79 euro grazie ad uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la super offerta è limitata nel tempo e gli articoli stanno andando a ruba!

Soundbar Philips: funzionalità e modalità di utilizzo

La Soundbar Philips permette di trasformare l’audio della TV in una vera e propria esperienza audio 3D virtuale per qualsiasi contenuto multimediale tu voglia.

La modalità di utilizzo è semplicissima e, inoltre, non ha bisogno di altoparlanti extra e funziona in tutte le stanze: basterà attivarlo attraverso il telecomando o tramite l’app Philips Home Entertainment da scaricare in un attimo sullo smartphone.

Questo modello offre un suono davvero immersivo, con alti cristallini e bassi profondi, così da sentirti al centro dell’azione sia guardando i tuoi film preferiti che divertendoti con i migliori videogame in circolazione. In più è compatibile con Dolby Digital Plus che regala un’esperienza di audio surround in tutto l’ambiente.

Anche la connettività è sempre garantita grazie alla compatibilità con Bluetooth LE Audio che consente una connessione più stabile, un audio migliore e un lag inferiore. Tra l’altro è possibile collegare sorgenti audio alla soundbar attraverso audio-in, USB o ingresso.

Per finire, le quattro modalità EQ consentono di scegliere lo stile audio adatto a ciò che stai guardando, mentre la funzionalità Dialogue Enhancement offre voci più chiare.

Oggi la Soundbar Philips è disponibile su Amazon a soli 79 euro grazie ad uno sconto del 14%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la super offerta è limitata nel tempo e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.