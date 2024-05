IMMERGITI nella musica con le Cuffie Over-Ear JBL TUNE in SCONTO BOMBA

È ora di goderti la tua musica preferita come mai prima d’ora con le Cuffie Over-Ear JBL TUNE 760NC! Al momento sono disponibili su Amazon a soli 58 euro con un mega sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile riceverle domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. La promozione è in scadenza quindi non c’è tempo da perdere!

Cuffie Over-Ear JBL TUNE 760NC: audio immersivo e ore di autonomia

Con l’inconfondibile suono JBL Pure Bass, Noise Cancelling e driver da 40 mm, le cuffie JBL TUNE 760NC permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di elevata qualità con bassi potenti.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore puoi eliminare i suoni ambientali e sintonizzarti sulla tua musica. In più la modalità di utilizzo è semplicissima: con Google Fast Pair le cuffie si connettono al tuo dispositivo Android in un attimo!

È possibile controllare facilmente il suono, gestire le chiamate e attivare gli assistenti vocali con il pulsante posizionato sugli auricolari. Inoltre la connessione multipoint consente di passare facilmente da un dispositivo a un altro in pochi secondi.

Grazie alla batteria ricaricabile in meno di 2 ore da scarica, la cuffia JBL ti assicura fino a 50 ore di riproduzione audio con BT accesso e fino a 35 ore con BT e ANC attivi. Questo vuol dire che potrai ascoltare la tua musica preferita per giorni interi senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

