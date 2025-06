Immergiti nella realtà virtuale con il Visore Meta Quest 3S a prezzo speciale

Ti presentiamo il visore che trasforma la tua esperienza digitale: si tratta del Meta Quest 3S, ora in offerta a soli 389,99 euro con uno sconto dell’11% sul prezzo di listino. Questa promozione esclusiva ti consente di risparmiare portandoti nel cuore della realtà virtuale senza compromettere il tuo budget, approfittane subito!

Un salto nella realtà mista

Il visore Meta Quest 3S rappresenta un equilibrio perfetto tra realtà fisica e digitale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, puoi integrare oggetti virtuali nel tuo ambiente reale, creando esperienze uniche e immersive. Preferisci un’immersione completa? La modalità VR ti isola completamente, proiettandoti in mondi virtuali dai colori vividi e dettagli sorprendenti grazie al suo display ad alta definizione.

La libertà è al centro del design del Quest 3S. Nessun cavo significa che puoi muoverti senza limiti, sia che tu stia esplorando nuovi giochi o seguendo un allenamento fitness virtuale. I controller Touch Plus migliorano ogni movimento con un feedback tattile avanzato e una precisione senza precedenti, rendendo ogni interazione fluida e naturale.

Un mondo condiviso e potenza imbattibile

Questo modello non è solo per esperienze individuali. Con la piattaforma Meta Horizon, puoi partecipare a concerti virtuali, sfidare amici in giochi multiplayer o condividere ciò che stai vivendo trasmettendolo direttamente sulla TV. È il dispositivo perfetto per trasformare la tua casa in un hub di intrattenimento collettivo.

Con il processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, il Visore Quest 3S offre prestazioni grafiche raddoppiate rispetto al suo predecessore, il Quest 2. Questo significa un’esperienza visiva più fluida, dettagli più nitidi e un’immersione totale in ogni applicazione, dai giochi alle app educative.

Il Meta Quest 3S è progettato pensando anche alle famiglie. Con controlli parentali integrati e la possibilità di creare profili multipli, è un dispositivo adatto a utenti dai 10 anni in su. Ogni membro della famiglia può personalizzare le proprie impostazioni e condividere contenuti, rendendolo un investimento versatile per tutti.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa il Visore Meta Quest 3S a un prezzo imbattibile di 389 euro con uno sconto dell’11%. Approfitta di questa offerta limitata e scopri un nuovo modo di vivere la realtà virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.