Immergiti nella realtà virtuale con il Visore Meta Quest 3S super scontato

Il Meta Quest 3S è ora disponibile con uno sconto a 299,99€ con uno sconto del 9%, includendo il gioco "Batman: Arkham Shadow" e tre mesi di abbonamento gratuito a Meta Quest+.

Tecnologia avanzata e design innovativo

Il Meta Quest 3S è il risultato di un’evoluzione tecnologica che ridefinisce l’intrattenimento digitale. Dotato di una memoria da 128 GB e una GPU che raddoppia la potenza rispetto al modello precedente, offre un’esperienza visiva senza precedenti. Con questo visore, gli elementi virtuali si integrano perfettamente con l’ambiente reale, creando una realtà mista immersiva che ti lascerà senza parole.

Le sue caratteristiche principali includono:

Perfetta fusione tra mondo reale e digitale per esperienze straordinarie.

per esperienze straordinarie. Possibilità di condividere momenti con amici a distanza.

Funzionalità multitasking per gestire più attività contemporaneamente.

Grafica migliorata per un realismo senza paragoni.

Connettività integrata con i principali social network.

Libertà di movimento e massimo comfort

Grazie al suo design senza fili e alla struttura leggera, il Meta Quest 3S garantisce massima libertà di movimento, rendendolo perfetto per giochi interattivi o attività fisiche virtuali. I controller Touch Plus offrono un controllo preciso, mentre la funzione di oscuramento dell’ambiente ti consente di trasformare ogni stanza in un cinema personale, con colori brillanti e uno schermo virtuale di grandi dimensioni.

Per le famiglie, il visore include anche funzionalità di controllo parentale, assicurando un utilizzo sicuro e adatto ai più giovani. La sicurezza è sempre al primo posto, senza rinunciare al divertimento!

Con dimensioni compatte (24,8 x 23,1 x 12,1 cm) e un peso di appena 1,41 kg, il Meta Quest 3S è pratico e maneggevole ed è pensato per utenti dai 10 anni in su. Non lasciarti sfuggire questa offerta unica: acquista ora il visore di realtà virtuale più desiderato del momento e vivi un’esperienza tecnologica senza precedenti.

Il Meta Quest 3S è disponibile su Amazon a 299 euro con uno sconto del 9%.

