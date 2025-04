IMMERGITI nella tua musica con gli Auricolari EarFun a prezzo stracciato

Le EarFun Air Pro 4 rappresentano l’occasione imperdibile per chi cerca auricolari wireless con prestazioni premium a un prezzo incredibile. Ora disponibili a 67,99€, grazie ad uno sconto del 15%, queste cuffie sono la scelta perfetta per chi vuole qualità senza spendere una fortuna.

EarFun Air Pro 4: audio immersivo e massimo comfort

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore QuietSmart 3.0, le EarFun Air Pro 4 eliminano fino a 50 dB di disturbi ambientali, offrendo un’esperienza d’ascolto immersiva in qualsiasi contesto. Il tutto è ulteriormente personalizzabile tramite un’app dedicata, che consente di adattare il profilo audio a diversi scenari, come l’ufficio o il traffico urbano. Con queste cuffie, il mondo esterno scompare, lasciando spazio solo alla tua musica preferita.

La qualità audio è un altro punto di forza: grazie al chipset Qualcomm S3 QCC3091 e alla compatibilità con codec di alta definizione come aptX Lossless, aptX Adaptive e LDAC, le EarFun Air Pro 4 garantiscono un suono ricco e dettagliato. La certificazione Hi-Res Audio ne è la prova: queste cuffie non si limitano a riprodurre musica, ma la portano a un livello superiore, con bassi profondi e alti cristallini.

Non solo musica: le EarFun Air Pro 4 sono perfette anche per le chiamate. Con sei microfoni integrati e una tecnologia cVc potenziata dall’intelligenza artificiale, offrono una qualità vocale impeccabile. Inoltre, il sensore di prossimità garantisce un utilizzo smart, mettendo in pausa la riproduzione quando vengono rimosse e riprendendola automaticamente al loro riposizionamento.

Se l’autonomia è una tua priorità, rimarrai stupito: queste cuffie offrono fino a 52 ore di utilizzo, variabili in base all’uso della cancellazione del rumore e al codec selezionato. La modalità a bassa latenza da 50 ms è un must per i gamer, mentre la funzione Auracast consente di condividere l’audio con altri dispositivi, rendendole ideali per chi ama guardare film o ascoltare musica in compagnia.

Con Bluetooth 5.4, le EarFun Air Pro 4 offrono una connessione stabile e veloce, permettendo di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, sono resistenti all’acqua grazie alla certificazione di impermeabilità, il che le rende perfette per ogni situazione, dall’allenamento sotto la pioggia a una giornata in spiaggia.

Leggere e comode, sono dotate di una custodia di ricarica, gommini di diverse dimensioni e un cavo USB-C. Non perdere questa offerta su Amazon: le EarFun Air Pro 4 sono la combinazione perfetta di innovazione, qualità e convenienza. Ora sono disponibili a 67,99€, grazie ad uno sconto del 15%!

