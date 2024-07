IMMERGITI nella tua musica con le Cuffie On-Ear JBL Tune in OFFERTA SCHOCK

Non accontentarti di auricolari standard ma punta a dispositivi top di gamma con le Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 86 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, sono a disposizione gli ultimissi articoli scontati!

Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune sono dei veri e propri gioiellini che permettono di ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora!

Si contraddistinguono per il potente suono JBL Pure Bass che puoi ascoltare nei locali più famosi di tutto il mondo e che vanta bassi profondi ed alti cristallini così da farti sentire come al centro di un concerto in ogni occasione.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice e comoda grazie ai comodi pulsanti sul padiglione attraverso i quali puoi controllare facilmente l’audio e gestire le chiamate così da poter far altro in contemporanea nella massima versatilità. Inoltre potrai ascoltare la tua voce mentre parli con VoiceAware per goderti telefonate sempre nitide ed impeccabili.

Il fiore all’occhiello di questo modello JBL è sicuramente l’autonomia super estesa: basti pensare che hai a disposizione fino a 70 ore di riproduzione musicale con sole 2 ore di ricarica rapida tramite cavo USB-C. Tra l’altro, con soli 5 minuti di ricarica, potrai usufruire di 3 ore di musica extra per non rimanere mai a corto delle tue canzoni preferite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.