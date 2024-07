IMMERGITI nella tua musica con le Cuffie Wireless Sony a PREZZO SCHOCK

Preparati ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con questi auricolari top di gamma con cancellazione del rumore! Si tratta delle Cuffie Wireless Sony, oggi disponibili su Amazon a soli 234 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie Wireless Sony: audio impeccabile e massimo comfort

Queste Cuffie Wireless Sony sono un vero top di gamma nel settore audio che si contraddistinguono per una serie di caratteristiche tecniche di spicco.

Innanzitutto si caratterizzano per il Dynamic Driver X che garantisce alti cristallini e bassi profondi, oltre a regalare voci più ricche e dettagli migliorati. L’audio, quindi, sarà sempre ad alta risoluzione, mentre i sensori di conduzione ossea e la tecnologia Precise Voice Pickup assicurano che la tua voce arrivi chiaramente, anche in ambienti rumorosi.

Con una texture lucida migliorata e una sensazione più lussuosa, oltre a un design ergonomico, questi auricolari si adattano comodamente mantenendo i suoni esterni.

In più assicurano un’autonomia lunghissima: puoi goderti fino a 8 ore di carica sugli auricolari Bluetooth e conservare altre 16 ore nella custodia per un totale di 24 ore di ascolto ogni volta che esci di casa. E con soli 3 minuti di ricarica rapida avrai fino a 60 minuti di ascolto.

