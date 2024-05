IMMERGITI nella tua musica con lo Smart Home Wifi Speaker JBL in OFFERTA TOP

Per portare la tua musica dappertutto in casa, approfitta della super offerta sullo Smart Home Wifi Speaker JBL Authentics 300! Oggi è disponibile su Amazon a soli 326 euro con uno sconto bomba del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Smart Home Wifi Speaker JBL Authentics 300: funzionalità e modalità di utilizzo

Sperimenta bassi come non mai e un suono nitido con lo Smart Home Wifi JBL Authentics 300, grazie al radiatore passivo da 6,5 pollici, la coppia di tweeter da 25 mm e il woofer full-range da 5,25 pollici.

Lo speaker in stile retrò si adatta facilmente a qualsiasi punto della casa grazie al suo design elegante con una maniglia in ghisa, un involucro in similpelle e alla griglia Quadrex.

La modalità di utilizzo è semplicissima e puoi lasciare la stanza per telefonare senza interrompere la musica grazie al WiFi integrato e ai servizi di streaming musicali, come Spotify o Airplay, insieme all’assistenza vocale simultanea.

Inoltre è dotato di tecnologia intuitiva e l’autotune automatico ottimizza il suono in base alla stanza in cui ci si trova. Invece, la funzione Multi-room Play consente di collegare due o più diffusori così da creare un’atmosfera perfetta anche in ambienti più grandi.

