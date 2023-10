Immersione totale con VOLANTE LOGITECH in offerta

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente è uscito nei mercati di tutto il mondo il nuovissimo Forza Motorsport, popolare racing game disponibile rispettivamente per Xbox Series X e Xbox Series S, oltre che PC. Nonostante il gamepad sia ottimo per i controlli, la migliore esperienza di gioco si ottiene ovviamente con l’utilizzo di un vero e proprio volante, che permette di rendere l’esperienza ancor più coinvolgente e immersiva. Proprio a tal proposito Amazon ha dunque ben pensato di proporti il volante Logitech G920 in offerta al sensazionale prezzo di soli 267 euro, con un ottimo sconto del 38% rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Logitech.

Volante Logitech G920: una vera esperienza di guida

Uno dei punti di forza alla base di questo volante consiste nella sua completa compatibilità con le console Xbox, rispettivamente Xbox Series X, Xbox Series S e infine PC. Grazie alla tecnologia Driving Force, il volante ti restituisce un ottima sensazione di ritorno di forza, come se stessi guidando davvero una delle automobili disponibili all’interno del catalogo di Forza Motorsport e tantissimi altri racing game.

Il volante poi è davvero ricreato fedelmente, con una particolare dovizia di dettagli che ricalcano i volanti originali delle vetture da corsa: puoi notare ad esempio tutta la struttura in acciaio inossidabile, durevole nel tempo e assolutamente comoda da utilizzare, così come la pelle cucita a mano.

Molto apprezzata poi la possibilità di rotazione fino a 900 gradi in totale, potendo così girarlo per due volte e mezzo, come se fossi davvero all’interno della postazione di guida. In corrispondenza della sua superficie anteriore il volante presenta tutti i tasti di Xbox, motivo per il quale è totalmente compatibile con ogni titolo simulativo o arcade, come nel caso di Forza Horizon e altri titoli analoghi, garantendoti la miglior esperienza d’uso possibile.

Insomma, a poco più di 260 euro hai la possibilità di ricrearti a casa una vera e propria postazione di guida quasi al pari di un simulatore, riuscendo ad avere la miglior esperienza automobilistica possibile: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo volante Logitech G920 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

