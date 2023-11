Immortala momenti con GOPRO HERO11 in offerta

Spesso e volentieri, soprattutto quando ci troviamo in vacanza o pratichiamo sport estremi, sentiamo la necessità di avere al nostro fianco una fotocamera che ci permetta di immortalare determinati momenti da condividere poi con amici e famigliari. Le action cam assolvono senz’ombra di dubbio a questa funzione, garantendo un’estrema versatilità d’uso in ogni contesto. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti l’action cam GoPro Hero11 Black in offerta al sensazionale prezzo di soli 349 euro, con un ottimo sconto dell’8% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso GoPro.

GoPro Hero11 Black: riprese ovunque ti trovi

Tra i punti di forza alla base di questa strabiliante action cam troviamo sicuramente la fotocamera, che permette di scattare delle foto con un sensore da ben 27 megapixel. Oltre a questo lo stesso sensore permette di effettuare riprese video alla sbalorditiva risoluzione di 5.3K, restituendo delle produzioni video davvero eccellenti che non sfigureranno nemmeno sui televisori più performanti attualmente in circolazione.

La connettività poi è senz’altro la parola chiave alla base di questa action cam: una volta tornato a casa, infatti, hai la possibilità di scaricare automaticamente in cloud tutte le foto e le riprese effettuate nelle ore precedenti, in modo da renderle completamente accessibili da qualsiasi dispositivo che preferisci, che sia il tuo smartphone o il tuo notebook portatile.

Molto apprezzata in questo caso la tecnologia HyperSmooth, che permette di avere una stabilizzazione dell’immagine mai vista prima d’ora su un prodotto del tenere, tale da garantirle la vittoria del premio Emmy 2021. Potrai quindi compiere qualsiasi attività sportiva senza avere la minima preoccupazione della stabilizzazione delle riprese, dal momento che farà tutto la GoPro.

Oltre a questo troviamo anche la funzionalità di blocco dell’orizzonte, grazie alla quale riuscirai a realizzare video di qualità professionale con un orizzonte sempre dritto e stabile davanti a te, anche nei casi in cui è ruotata completamente.

In definitiva, a poco più di 340 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente in circolazione, con cui potrai riprendere qualsiasi forma di sport, anche i più estremi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo l’acquisto di questa GoPro Hero11 Black in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.