Immortala ricordi con ACTION CAM 4K in offerta

Al giorno d’oggi sentiamo spesso e volentieri la necessità di immortalare alcuni dei nostri momenti preferiti, soprattutto quando facciamo sport estremi, in cui non possiamo di certo utilizzare la fotocamera del nostro smartphone: ecco che in tal senso le action cam giocano un ruolo davvero importantissimo. Alla luce di questo bisogno, Amazon ha dunque ben pensato di proporti l’action cam 4K AKASO in offerta al sensazionale prezzo di soli 123 euro, con 7 euro di sconto rispetto al prezzo originale di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Action cam 4K AKASO: riprese in ogni condizione

Tra i punti di forza alla base di questa action cam troviamo sicuramente il fatto che sia totalmente impermeabile: tutto questo viene assicurato dalla certificazione IPX7, che ti permette dunque di portarla anche nel bel mezzo delle tue immersioni subacquee, ad una profondità massima di 40 metri. All’interno della confezione trovi anche una custodia imermeabile, che tornerà utilissima soprattutto in questi casi.

Il comparto fotocamera è davvero eccellente, con un sensore da ben 20 megapixel che ti offre la possibilità di riprendere video con risoluzione 4K, a 30 fotogrammi al secondo.

Molto apprezzata poi la presenza del doppio display, che permette di visualizzare le tue riprese video su entrambi i lati, rispettivamente anteriore e posteriore. Davvero sensazionale poi l’autonomia di questa action cam, grazie soprattutto all’efficiente batteria utilizzata: all’interno della confezione troverai infatti ben 2 batterie da 1350 mAh ciascuna, in modo tale da non “restare mai a piedi”, riducendo al minimo ogni tipo di preoccupazione.

Grazie alla connettività wireless poi hai la possibilità di condividere in maniera praticamente immediata sia le tue foto che video, e hai perfino la possibilità di ritagliare i video immediatamente registrati facendo uso dell’app AKASO GO, scaricabile in maniera completamente gratuita per i sistemi operativi iOS e Android.

In definitiva a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa un’action cam che puoi utilizzare all’interno di qualunque contesto, anche quelli più estremi come potrebbero essere le immersioni subacquee: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questa action cam 4K AKASO in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

