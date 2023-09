Imou Ranger 2C, la tua CASA al SICURO a soli 24€ su Amazon grazie al doppio sconto

La telecamera Wi-Fi Imou Ranger 2C è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per monitorare interni con facilità. Dotata di molte funzionalità, questa telecamera offre una protezione completa per la tua casa o il tuo ufficio. Falla tua a soli 24€ su Amazon grazie al doppio sconto del 30% e del Coupon del 10% da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Imou Ranger 2C grazie al doppio sconto

La telecamera offre una risoluzione video in alta definizione 1080p, che garantisce immagini chiare e dettagliate. La funzione di tracciamento del movimento permette alla telecamera di seguire automaticamente gli oggetti o le persone in movimento all’interno del suo campo visivo. Questo è utile per monitorare aree specifiche o individuare attività sospette. La telecamera è in grado di distinguere il movimento umano da altri movimenti, riducendo il rischio di falsi allarmi. Quando viene rilevato un movimento umano, la telecamera può attivare una sirena di allarme per dissuadere gli intrusi.

La telecamera si connette a una rete Wi-Fi 2.4GHz per la trasmissione dei dati. Inoltre è dotata di audio bidirezionale, consentendoti di ascoltare e parlare attraverso la telecamera. Questa funzionalità è utile per comunicare con chiunque si trovi nell’area monitorata, ad esempio familiari o animali domestici. Puoi integrare la telecamera Imou Ranger 2C con dispositivi Amazon Alexa per un controllo vocale facile e comodo.

La telecamera Imou Ranger 2C è una soluzione di sicurezza completa per la tua casa o il tuo ufficio. Con funzionalità di rilevamento del movimento, tracciamento del movimento, audio bidirezionale e sirena di allarme, offre un alto livello di protezione.

La compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più conveniente. In definitiva, se cerchi una telecamera di sorveglianza interna affidabile e ricca di funzionalità, la telecamera Imou Ranger 2C potrebbe essere una scelta ideale. Falla tua a soli 24€ su Amazon grazie al doppio sconto del 30% e del Coupon del 10% da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.