Impara fino a 41 nuove lingue straniere con l'app numero uno Mondly (offerta San Valentino)

Mondly ha da poco lanciato l’offerta San Valentino: il piano a vita è in super offerta a 89,99 euro, grazie al maxi sconto del 96% sul prezzo di listino di 1.999,99 euro. Si tratta del prezzo più basso per il pacchetto che consente di imparare fino a 41 lingue straniere.

Tra queste si annoverano lo spagnolo, il cinese, l’inglese, il turco, il francese, il coreano, il tedesco e il russo. Volendo, sono disponibili anche i piani da 1 mese e 12 mesi, rispettivamente al costo di 9,99 euro al mese e 47,99 euro all’anno (entrambi i piani non rientrano nell’offerta di San Valentino, valida solo per l’accesso a vita).

L’offerta di San Valentino di Mondly

A San Valentino non ci si innamora soltanto di un’altra persona, ma ci si può innamorare anche di una nuova lingua. Questo è il messaggio di Mondly, premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, che può vantare ormai oltre 110 milioni di download in tutto il mondo.

L’applicazione unisce esercizi incentrati su lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale e conversazione, con l’obiettivo di imparare nuove lingue e parlarle come un madrelingua. Alla base del suo successo c’è una solida scienza neurale, unita a tecnologie all’avanguardia che permettono di parlare una nuova lingua il più velocemente possibile.

Ciò che differenzia Mondly dalle altre app analoghe è il focus sulle frasi, non sulle singole parole: un approccio che può essere definito rivoluzionario, che aiuta gli studenti a formare frasi e prendere così parte a nuove conversazioni in lingua nel giro di pochi minuti.

Grazie alla nuova offerta di San Valentino, il piano a vita di Mondly per imparare 41 lingue è disponibile a soli 89,99 euro.

