Impara una nuova lingua con Babbel: 60% di sconto sul piano a vita

In occasione del nuovo anno, Babbel ha lanciato una nuova ghiotta promo per tutti coloro che nel 2024 desiderano imparare una nuova lingua. Quale? Il 60% di sconto sul piano Babbel Lifetime, per effetto del quale l’importo passa da 599,99 euro a 239,99 euro. Ecco il link all’offerta.

Il piano Lifetime è l’offerta migliore di Babbel: prevede un pagamento unico e include lezioni, giochi e podcast in 14 lingue, più l’accesso illimitato per sempre. L’offerta termina la mattina del 15 gennaio.

Imparare una nuova lingua con Babbel è più semplice e costa meno (ora)

Con Babbel Lifetime gli utenti si assicurano l’accesso ai prodotti di maggior successo come Babbel app e Babbel Live. Babbel app prevede corsi in app per lo studio individuale, con la possibilità di esercitarsi su lezioni relative a situazioni di vita di ogni giorno e dialoghi veri. Inoltre dà la possibilità di creare una routine di studio che si adatta al meglio a quelli che sono i propri impegni e le proprie abitudini.

C’è poi Babbel Live si ha invece accesso a videolezioni di lingua online, con l’opportunità di imparare da insegnanti esperti e qualificati. Giorno dopo giorno, gli studenti acquisiscono via via più sicurezza, grazie a lezioni incentrate su situazioni di vita quotidiana.

Sono già oltre 10 milioni gli abbonamenti venduti da parte di Babbel, con il 92% degli utenti che è riuscito a migliorare le proprie capacità linguistiche in appena 2 mesi, grazie ai corsi professionali realizzati da una squadra di oltre 150 esperti in didattica.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Babbel per risparmiare oltre 350 euro sul piano a vita.

