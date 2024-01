Impara una nuova lingua per davvero con Babbel: oggi il piano a vita costa il 50% in meno

Lifetime è il piano a vita di Babbel che consente l’accesso ai corsi e alle lezioni di tutte le lingue. In queste ore, grazie alla nuova promozione, è in offerta a 299,99 euro invece di 599,99 euro, per effetto del 50% di sconto.

Imparare una lingua con Babbel non è una speranza ma una certezza, come dimostrano le recensioni entusiastiche degli oltri 10 milioni di studenti che si sono affidati alla piattaforma web di apprendimento lingue più efficace al mondo. Dopotutto, i suoi corsi sono realizzati da una squadra composta da oltre 150 esperti in didattica, la migliore garanzia possibile.

Impara una nuova lingua con il piano a vita di Babbel

L’acquisto del piano a vita di Babbel comprende centinaia di lezioni, dal livello principiante a quello più avanzato, corsi tematici su cultura, viaggi e mondo del lavoro, più giochi, podcast e video. Tutto questo all’interno dell’app ufficiale.

Tra i principali punti di forza della piattaforma Babbel segnaliamo la possibilità di sviluppare abilità linguistiche tali da poter iniziare a parlare con sicurezza dopo poche settimane dall’inizio dei corsi. In più, quest’ultime miglioreranno nel corso del tempo, andando a consolidarsi sempre di più, fino a quando avrai imparato alla perfezione la lingua in esame.

Se poi il metodo di studio non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, potrai ottenere un rimborso completo contattanto lo staff entro 20 giorni dalla data di acquisto. Non c’è bisogno di indicare un motivo preciso, puoi provare Babbel senza alcun rischio.

Babbel Lifetime è in sconto del 50% sul sito ufficiale, dove lo puoi acquistare a soli 299,99 euro invece di 599,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.