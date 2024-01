Impara una nuova lingua straniera nel 2024 con Babbel (fino al 60% di sconto)

Per l’inizio del nuovo anno, la nota piattaforma di apprendimento delle lingue online Babbel ha lanciato una ghiotta promozione sul piano a vita: oggi lo puoi acquistare 239,99 euro invece di 599,99 euro, per effetto del 60% di sconto. Inclusi nel pacchetto lezioni, giochi e podcast in 14 lingue, più l’accesso illimitato per sempre. Ecco il link all’offerta.

Si tratta dell’offerta migliore di Babbel, che prevede un pagamento unico anziché mensile o annuale, come accade per il piano di 12 mesi, in offerta a 5,99 euro al mese con addebito annuale fissato a 71,88 euro e accesso a lezioni, giochi e podcast in una sola lingua.

Accesso illimitato per sempre a Babbel per imparare nuove lingue straniere in sconto del 60%

Babbel app e Babbel Live sono i prodotti di punti della piattaforma. Il primo servizio consiste in corsi in app, la soluzione migliore per lo studio individuale, con lezioni che si concentrano in particolare su dialoghi realistici e situazioni di vita quotidiana. Con Babbel app è possibile creare una propria routine di studio, che si adatta alla perfezione a i propri impegni.

C’è poi Babbel Live, che prevede videolezioni di lingua online al fianco di insegnanti esperti e certificati, attraverso cui chiunque può investire nella propria crescita personale e nel proprio successo. Con Babbel Live gli utenti possono scegliere tra centinaia di videolezioni e imparare in autonomia con la Babbel app, anch’essa inclusa.

Cogli al volo la possibilità di imparare una nuova lingua straniera con il piano a vita di Babbel in sconto del 60%, così da risparmiare oltre 350 euro sul prezzo di vendita consigliato.

