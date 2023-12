Imparare 41 lingue straniere con meno di 100€? Sì, con Mondly

Nuova promozione esclusiva da parte di Mondly, l’app numero uno per imparare le lingue straniere con un metodo rivoluzionario. Grazie all’ultima offerta a tempo limitato, puoi ottenere l’accesso a vita a soli 99,99€ con un unico acquisto, grazie al maxi sconto del 95% sul prezzo di listino (1.999,99€, ndr). Ecco il link all’offerta.

App dell’anno per Facebook e Migliore nuova app secondo Apple: questi sono solo alcuni dei riconoscimenti prestigiosi ottenuti dall’app Mondly, capace di riscrivere le regole del gioco in un settore competitivo come quello dell’apprendimento delle lingue.

Mondly: piano a vita con 41 lingue in super offerta a 99,99€

Grazie a Mondly hai la possibilità di imparare una nuova lingua in modo divertente, facile e veloce. Questo grazie a innovative tecnologie combinate a una solida scienza neurale, che ti consentiranno di parlare nuove lingue in pochissimo tempo.

Uno dei segreti alla base del suo successo sono le lezioni basate non sulle singole parole ma sulle frasi di uso comune, un approccio dunque diametralmente opposto rispetto a quello degli istituti scolastici e dei vecchi corsi tradizionali in presenza. Memorizzerai in fretta le parole più usate, sarai in grado di formare frasi e prendere parte a conversazioni reali nel giro di pochi minuti.

In più avrai l’opportunità di collaborare con madrelingua professionisti ed esercitarti con corsi esclusivi in realtà aumentata e Chatbot dotati di riconoscimento vocale, per avere accenti naturali e pronunce impeccabili.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Mondly per ottenere l’accesso al piano a vita spendendo soli 99,99€ una volta sola (lo hanno già fatto 110 milioni di persone in tutto il mondo).

