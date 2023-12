Impastatrice Ariete Vintage in OFFERTA: pizze e dolci non saranno più un tabù!

Ariete Impastatrice Vintage 1588 è una straordinaria Planetaria per pane, pizza, dolci e pasticceria. Dotata di gancio, frusta a cuore e frusta a filo, capacità di 5.5 Litri, fino a 7 velocità + Pulse, 1200W di potenza, colore verde. Prendila scontata del 14%, quindi la paghi solo 119,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ariete Impastatrice Vintage 1588: le caratteristiche

Puoi lavorare anche gli impasti più duri e consistenti grazie al motore di questa impastatrice planetaria che raggiunge i 2400 W di sforzo massimo e alle 7 velocità e la funzione pulse. Con i suoi 5,5 litri di capacità della tazza in acciaio inox, la planetaria Vintage Ariete ti consente di lavorare ingredienti in grande quantità e con le migliori performance. Impasta, amalgama, monta senza fatica con qusto mixer da cucina; grazie ai 3 accessori in dotazione (gancio, frusta a cuore e frusta a filo) non avrai più limiti in cucina.

I piedini antiscivolo e il bilanciamento permettono all’impastatrice di lavorare ad alta velocità in modo stabile e sicuro, senza sporcare grazie al coperchio paraschizzi. Con questo robot da cucina multifunzione Ariete Vintage porta nella tua cucina un tocco di stile retrò, grazie alle linee morbide, ai colori delicati e alle finiture preziose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.