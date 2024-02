Impastatrice planetaria Electrolux, sconto di 320€ su eBay: la paghi 179€ invece di 499€

L’impastatrice planetaria Electrolux E7KM1-4PB è una potente e affidabile alleata per chi ama cucinare e preparare dolci e piatti da forno di alta qualità. Con la sua potenza di 1200W e le 10 velocità regolabili, questa impastatrice è in grado di gestire facilmente una vasta gamma di compiti di impasto, dalla preparazione di impasti leggeri per dolci e biscotti fino a impasti più densi per pane e pizza.

Non lasciartela scappare oggi su eBay, dove puoi accaparrartela a soli 179€ grazie al mega sconto di 310€ (-62%) e al codice sconto di 10€. Inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento per riscattarlo, ma fai in fretta.

Impastatrice planetaria Electrolux, che occasione

Dotata di una ciotola capiente da 4.8 litri, questa impastatrice offre ampio spazio per impastare grandi quantità di ingredienti in una sola volta, riducendo il tempo e lo sforzo necessario per preparare gli alimenti. La ciotola è realizzata in acciaio inox di alta qualità, resistente e facile da pulire, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo.

Il design planetario dell’impastatrice assicura un impasto uniforme e omogeneo, lavorando gli ingredienti in modo completo e accurato per ottenere risultati ottimali. Le testine di miscelazione sono progettate per ruotare su se stesse e attorno alla ciotola in modo da raggiungere ogni angolo e garantire una miscelazione uniforme.

Inoltre, l’impastatrice planetaria Electrolux E7KM1-4PB è dotata di una serie di funzioni e caratteristiche progettate per migliorare l’esperienza di utilizzo. Queste includono una protezione contro il surriscaldamento per una maggiore sicurezza durante l’uso prolungato, un meccanismo di blocco della testina per una facile installazione e rimozione degli accessori e piedini antiscivolo per una maggiore stabilità durante l’uso.

Con il suo design elegante e le sue prestazioni affidabili, l’impastatrice planetaria Electrolux E7KM1-4PB è la scelta ideale per chiunque desideri ottenere risultati professionali in cucina. Che tu sia un appassionato di cucina esperto o un principiante alla ricerca di un aiuto affidabile, questa impastatrice sarà sicuramente un prezioso alleato nella tua cucina. Falla tua su eBay, dove puoi accaparrartela a soli 179€.

