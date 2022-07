Impianto Stereo LG da 100 W con Bluetooth al 28% di sconto su Amazon

‎La qualità, come puoi immaginare, è una delle considerazioni più importanti per l’acquisto di qualsiasi prodotto, sopratutto per quanto riguarda i sistemi Hi-Fi. Il sistema audio micro Hi-Fi LG CM2460DAB è uno dei migliori in circolazione in questo momento, e lo puoi trovare su Amazon a soli 114,95€ invece di 159,00€.

‎Questo sistema audio di LG ti consente di usare il tuo smartphone per controllare a distanza le tracce e aggiungere effetti mentre ascolti un brano. Inoltre, è dotato della sincronizzazione audio TV che ti permette di collegare la tua TV LG compatibile al tuo sistema audio senza utilizzare cavi. Presente anche la funzione di riproduzione automatica della musica: in pratica il dispositivo riconosce quando entri nella stanza riconoscendo il tuo dispositivo mobile.

Grazie alla connessione Multi-Bluetooth inoltre, potrai controllare il tuo sistema audio da più dispositivi o riprodurre musica. Ad esempio, puoi consentire ad amici e familiari di riprodurre in streaming i propri brani. È possibile collegare fino a tre dispositivi Bluetooth contemporaneamente. La potenza in uscita (massima) degli altoparlanti ‎è di 10 Watt, mentre il wattaggio ‎totale arriva a 100 watt. Presente anche l’equalizzatore, la Radio FM e DAB+, oltre che ad una porta USB e il lettore CD.

Approfitta ora dello sconto del 28% grazie alla promo in corso, ma ricorda: se ti abboni ad Amazon Prime la spedizione è gratuita!

